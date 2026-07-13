Ραδιόφωνο

Mια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της Όπερας

Mια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της Όπερας
Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 21:00
ERT ECHO

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της Όπερας, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας.

Αναλυτικά Share
Share

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της Όπερας, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η συναυλία, με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου και υπό τη μουσική διεύθυνση της Μαρίας Μπαζού, περιλαμβάνει άριες, ουβερτούρες και intermezzi, καθώς και δημοφιλή συμφωνικά κομμάτια. Θα ακουστούν έργα των Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni, George  Bizet, Johannes Brahms, Johann Strauss II, Antonin Dvorák, Edvard Grieg και George  Gershwin.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα συναυλίας

Gioacchino Rossini: La gazza ladra, Overture

Gioacchino Rossini: Cruda Sorte (από την όπερα «L’ Italiana in Algeri»)

Pietro Mascagni: Intermezzo (από την όπερα «Cavalleria Rusticana»)

Gioacchino Rossini: Oh! Patria dolce e ingrata/  Di tanti palpiti (από την όπερα «Tancredi»)

Antonin Dvorák: Slavonic Dance no.10 Op.72 (Dumka/Starodávný)

George Bizet: Carmen

– Prelude

-Recitativo: La Voila, la voila

-Habanera

Johannes Brahms:

-Hungarian Dances no.1 in G minor

-Hungarian Dances no.5 in G minor

Johann Strauss II: Εισαγωγή από την Νυχτερίδα (Die Fledermaus overture)

Johann Strauss II: «Ich lade gern mir Gäste ein» από τη «Νυχτερίδα»

George  Gershwin: «By Strauss»

Edvard Grieg: In the hall of the Mountain King από “Peer Gynt” Op.23

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα
Σολίστ: Μαρίτα Παπαρίζου
Μουσική διεύθυνση: Μαρία Μπαζού

Μαρίτα Παπαρίζου
Μαρία Μπαζού
Mια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της Όπερας
TAGS Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤΜαρία ΜπαζούΜαρίτα ΠαπαρίζουΜέγαρο Δουκίσσης ΠλακεντίαςΌπερα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ολίνα: Η ευαλωτότητα πίσω από τα τραγούδια
Από Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 17:00
«Οι Φτωχοί των Πόλεων του Μεσοπολέμου» στη Φωνή της Ελλάδας
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 22:00
Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Σοφία Κουρτίδου
Από Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στις 12:00
Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στη “Δική μας Πόλη”
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, 22:00