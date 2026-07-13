Mια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της Όπερας

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της Όπερας, το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η συναυλία, με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου και υπό τη μουσική διεύθυνση της Μαρίας Μπαζού, περιλαμβάνει άριες, ουβερτούρες και intermezzi, καθώς και δημοφιλή συμφωνικά κομμάτια. Θα ακουστούν έργα των Gioacchino Rossini, Pietro Mascagni, George Bizet, Johannes Brahms, Johann Strauss II, Antonin Dvorák, Edvard Grieg και George Gershwin.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα συναυλίας

Gioacchino Rossini: La gazza ladra, Overture

Gioacchino Rossini: Cruda Sorte (από την όπερα «L’ Italiana in Algeri»)

Pietro Mascagni: Intermezzo (από την όπερα «Cavalleria Rusticana»)

Gioacchino Rossini: Oh! Patria dolce e ingrata/ Di tanti palpiti (από την όπερα «Tancredi»)

Antonin Dvorák: Slavonic Dance no.10 Op.72 (Dumka/Starodávný)

George Bizet: Carmen

– Prelude

-Recitativo: La Voila, la voila

-Habanera

Johannes Brahms:

-Hungarian Dances no.1 in G minor

-Hungarian Dances no.5 in G minor

Johann Strauss II: Εισαγωγή από την Νυχτερίδα (Die Fledermaus overture)

Johann Strauss II: «Ich lade gern mir Gäste ein» από τη «Νυχτερίδα»

George Gershwin: «By Strauss»

Edvard Grieg: In the hall of the Mountain King από “Peer Gynt” Op.23

Συνολική διάρκεια: 1 ώρα

Σολίστ: Μαρίτα Παπαρίζου

Μουσική διεύθυνση: Μαρία Μπαζού

Μαρίτα Παπαρίζου