Ιδεολογίες και πολιτικά κόμματα: Μας συγκινούν ακόμα;

Διπλό Ταμπλό, επεισόδιο 2ο, και στο επίκεντρο τίθεται η σχέση των πολιτών με την πολιτική και τα κόμματα σήμερα. Με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι μεγάλες ιδέες του παρελθόντος διατηρούν την επιρροή τους ή αν έχουν χάσει τη δύναμή τους, το ζήτημα θα προσεγγιστεί μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές:



Η Σκοπιά της Πολιτικής Φιλοσοφίας: Η Λία Μελά (Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) αναλύει τον εννοιολογικό ρόλο των ιδεολογιών και εξετάζει αν αυτές συνεχίζουν να εμπνέουν και να κινητοποιούν τη σύγχρονη σκέψη.

Η Σκοπιά της Πολιτικής Κοινωνιολογίας: Ο Χρύσανθος Τάσσης (Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) εξετάζει την πορεία των κομμάτων στην πράξη και αναλύει τους λόγους της σταδιακής απομάκρυνσης των πολιτών από αυτά.



Στον αέρα: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 11:00, μέσα από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και online στο ERTεcho.

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη για on demand ακρόαση στο ERTεcho.





Διπλό Ταμπλό: η νέα εκπομπή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Σε κάθε επεισόδιο, ένα διαφορετικό θέμα. Πάντα δύο καλεσμένοι, δύο αντίρροπες οπτικές. Άνθρωποι της επιστήμης, των γραμμάτων και της δημόσιας ζωής προσεγγίζουν την ίδια πραγματικότητα από δύο διαφορετικές αφετηρίες.



Γιατί η κοινωνία παίζει πάντα… σε «Διπλό Ταμπλό»



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ηλίας Μήτσιος

ΗΧΟΛΗΨΙΑ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Άντα Κωσταδήμα & Αργύρης Κλιμαντήρης

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας

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