Δικαιοσύνη και Φύλο

Στο πλαίσιο του αφιερώματος μας στην έμφυλη ματιά στην Ιστορία, οι Ιστορικοί Περίπατοι εστιάζουν στο ρόλο της δικαιοσύνης και συνομιλούν με μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της σύγχρονης μαχόμενης δικηγορίας, την Κλειώ Παπαπαντολέων.

Η Κλειώ Παπαπαντολέων έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή ορισμένων από τις πιο εμβληματικές δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών: από την δίκη που σηματοδότησε την απαρχή του ελληνικού #MeToo και την γυναικοκτονία της Έφης ΤΣΙΧΛΑΚΗ που αρχικά παρουσιάστηκε ως αυτοκτονία, μέχρι την εκπροσώπηση της οικογένειας του Ζακ Κωστόπουλου, την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, τη δίκη του πρώην μητροπολίτη Αμβρόσιου για τη ρητορική μίσους, αλλά και την υπεράσπιση δημοσιογράφων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγωγές SLAPP μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η συζήτηση ξεκινά από την προσωπική της διαδρομή και τις προκλήσεις της μαχόμενης ποινικής δικηγορίας και επεκτείνεται στην έμφυλη βία, το ελληνικό #MeToo, τις γυναικοκτονίες, τη θέση των γυναικών στη Δικαιοσύνη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι νόμοι διαμορφώνουν σταδιακά την κοινωνία. Μας εξηγεί ακόμη τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι έναν άνθρωπο που κατηγορείται για ένα ειδεχθές έγκλημα και αν είναι διαφορετικός ο ρόλος του δικηγόρου όταν βρίσκεται δίπλα στο θύμα και διαφορετικός όταν υπερασπίζεται τον κατηγορούμενο.

Μια εκπομπή για τη Δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μεγάλες κοινωνικές υποθέσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα, μέσα από το βλέμμα μιας δικηγόρου που βρίσκεται εδώ και δύο δεκαετίες στην πρώτη γραμμή.

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαριλένα Κατσίμη

Μετάδοση: Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, 13:00 ώρα Ελλάδας

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