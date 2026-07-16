“Ο Αρμάνδος και η ψυχή των βιβλίων” (Μέρος Α)

«Ο Αρμάνδος δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του βιβλία. Κάποτε ήρθε η ώρα να ζήσει τη δική του ιστορία και να ταξιδέψει μέσα στη θαυμαστή βιβλιοθήκη μιας πολιτείας! Παρέα με ξακουστούς ήρωες ταξίδεψε για τη χώρα των βιβλίων πέρα απ’ το ουράνιο τόξο, όπου του έμαθαν να βλέπει πιο πέρα κι από το θάμπος του ορίζοντα..! Ο ήρωας μας εκπλήρωσε το όνειρό του να φτιάξει στη μικρή του πόλη μια μεγάλη βιβλιοθήκη, για να νιώθουν οι άνθρωποι μέσα από μύριες σελίδες και μέσα από μύρια χρώματα, την ψυχή των βιβλίων..»

Η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει μία αλληγορική οικολογική ιστορία για μικρούς και μεγάλους το Σάββατο 18.07.2026 στις 17:00 με 18.00 από τη Φωνή της Ελλάδας με την αφήγηση του πρώτου μέρους του βιβλίου «Ο Αρμάνδος και η ψυχή των βιβλίων» του συγγραφέα Γιάννη Π. Παπαδάτου από τις εκδόσεις Καλέντη.

Ο συγγραφέας διηγείται στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες τη βιβλιοφιλική ιστορία του Αρμάνδου, ενός ήρωα που ήθελε να φτιάξει στη μικρή του πόλη μια μεγάλη βιβλιοθήκη! Τα αλληγορικά μηνύματα του βιβλίου γίνονται έντονα συναισθήματα μέσα από την εικονογράφηση της βραβευμένης δημιουργού Φωτεινής Στεφανίδη, που με τα μολύβια της στήνει ένα σκηνικό μαγικού ρεαλισμού για τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες της ιστορίας αυτής. Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Λογοτεχνικές Αφηγήσεις που αφορούν τη Φιλαναγνωσία, τη Φύση και την Οικολογία με λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων συγγραφέων που διαμορφώνουν την αντίληψη των παιδιών για τον κόσμο και τη φύση!

Μικροί και μεγάλοι συντονιστείτε μαζί μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ σε ένα αλληγορικό παραμύθι οικολογίας και γνώσεων για τη φύση, τα ζώα και τον άνθρω

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ