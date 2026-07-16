Αν είστε από εκείνους που αναζητούν τη δροσιά του καλοκαιριού, τις σκιερές πλατείες, τα γραφικά χωριά, τα παραδοσιακά καφενεία και τις πεζοπορίες στη φύση, αυτό το επεισόδιο είναι για εσάς. Κι αν πάλι δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, μείνετε μαζί μας: ίσως τα Τζουμέρκα, το Πάικο, τα Ζαγοροχώρια, τα Πορόια, ο Γράμμος, τα Άγραφα, το Καρπενήσι, η Ορεινή Ναυπακτία και τα Βαρδούσια σας κάνουν να αναθεωρήσετε. Ίσως τελικά το βουνό να κερδίσει την άμμο στην τσάντα, τα ακριβά αντηλιακά, τα γεμάτα beach bars, τις ξαπλώστρες πρώτης σειράς και τις ατελείωτες καλοκαιρινές playlists.

Στο τελευταίο επεισόδιο του αφιερώματος «Πόλη, θάλασσα ή βουνό;», την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή «On the Road» επιχειρεί να δώσει τη δική της απάντηση στο διαχρονικό ερώτημα των καλοκαιρινών διακοπών, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι σε τρεις διαφορετικούς τρόπους απόδρασης.

Παραγωγή – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026, στις 13:00 ώρα Ελλάδας

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