Ένας «Σταρ» του Ύστερου Γαλλικού Μπαρόκ

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)

Ο Rameau υπήρξε ένας θρυλικός συνθέτης που μεταμόρφωσε το πρόσωπο της Γαλλικής όπερας, ένας συνθέτης μπροστά από την εποχή του, οι θεωρίες και τα έργα του οποίου ενέπνευσαν καινοτόμους συνθέτες της όπερας που τον διαδέχτηκαν, όπως ο Christoph Willibald Gluck και ο Richard Wagner.

Ο πιο διακεκριμένος Γάλλος συνθέτης του ύστερου Μπαρόκ, γιατί έφερε επανάσταση στη Γαλλική όπερα και υπήρξε και κορυφαίος θεωρητικός.

Τα πιο διάσημα έργα του: «Ιππόλυτος και Αρίκια», «Κάστορ και Πολυδεύκης», «Οι Γαλάντικες Ινδίες» , «Δάρδανος» κ.α.

Θα τολμούσα να τον χαρακτηρίσω ως «τον Vivaldi της Γαλλίας», μιας και η ευρηματικότητα, η εκρηκτικότητα, η ζωντάνια της μουσικής του, όλα προσομοιάζουν αυτών της μουσικής του πυρόξανθου ιερέα.

Ένας από τους πιο βαθιά χαρισματικούς Γάλλους συνθέτες, σε μια εποχή που ο καλύτερος μουσικός στην Ισπανία ήταν Ιταλός (Ντομένικο Σκαρλάτι) και ο πιο διάσημος συνθέτης της Αγγλίας ήταν Γερμανός (George Frideric Handel), ο Rameau ανέκοψε την τάση των δημοφιλών Ιταλικών εισαγωγών όπερας, με μια σειρά από δυναμικά θεατρικά αριστουργήματα.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 15 – 19 Ιουνίου 2026, ώρα 15:00 – 16:00

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