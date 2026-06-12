Με Όσκαρ Ουάιλντ Αποχαιρετά τον Σπουδαίο Ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο το Τρίτο

Το Τρίτο Πρόγραμμα και η εκπομπή «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» αποτίνουν φόρο τιμής στον σπουδαίο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο (1932-2026), ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, μεταδίδοντας από το πλούσιο Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την εμβληματική κοινωνική κωμωδία του Όσκαρ Ουάιλντ «Μια Γυναίκα Χωρίς Σημασία».

Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 20:30, προσφέροντας στους ακροατές την ευκαιρία να απολαύσουν τον κορυφαίο ερμηνευτή στον ρόλο του πνευματώδους, κυνικού και ελευθεριάζοντος αριστοκράτη Λόρδου Ίλλινγκουορθ, σε μια ιστορική ηχογράφηση που έγινε για την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» και μεταδόθηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1984.

Στο έργο αυτό, ο Ιρλανδός συγγραφέας επιστρατεύει το καυστικό του χιούμορ και την αιχμηρή του πένα για να σατιρίσει την υποκρισία της Βικτωριανής Αγγλικής αριστοκρατίας, καταγγέλλοντας παράλληλα το διπλό κοινωνικό πρότυπο που καταδικάζει τις γυναίκες, αλλά αθωώνει πλήρως τους άνδρες.

Η πλοκή επικεντρώνεται στη Ρέιτσελ Άρμπαθνοτ, μια ανύπαντρη μητέρα που μεγαλώνει μόνη της τον γιο της, τον Τζέραλντ, προσποιούμενη τη χήρα για να αποφύγει την κοινωνική κατακραυγή. Η εύρυθμη ζωή τους ανατρέπεται όταν ο προκατειλημμένος Λόρδος Ίλλινγκουορθ —ο οποίος είναι κρυφά ο πατέρας του νεαρού— προσφέρει στον Τζέραλντ μια εξαιρετική επαγγελματική θέση, φέρνοντας τον νεαρό αντιμέτωπο με το σκληρό δίλημμα να επιλέξει ανάμεσα στην κοινωνική του ανέλιξη και την απόλυτη αφοσίωση στη μητέρα του.

Μετάφραση: Στάθης Σπηλιωτόπουλος

Διασκευή: Δημήτρης Μαλαβέτας

Μουσική επιμέλεια: Νικόλας Βιβλάκης

Ρύθμιση ήχου: Γιάννης Παπαδόπουλος

Ραδιοσκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλαβέτας

Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία Ολυμπίου, Χριστίνα Κέρκενταλ, Γιώργος Μοσχίδης,΄Αννα Παναγιωτοπούλου, Νίκος Αϊβαλής, Δημήτρης Βεάλας, Ναταλία Τσαλίκη, Ελένη Κοκίδη, Χριστόφορος Καζαντζίδης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Χρίστος Κάλοου, Μαρία Σκούντζου, Γιάννης Μπέζος, Γιάννα Ανδρεοπούλου.

Λίγα λόγια για τον Άγγελο Αντωνόπουλο (1932 -2026)

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς ηθοποιούς της γενιάς του, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Γεννημένος στον Πειραιά, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, με το οποίο πραγματοποίησε και τα πρώτα του θεατρικά βήματα. Στην πολυετή καριέρα του ερμήνευσε σπουδαίους ρόλους κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, ενώ αγαπήθηκε μαζικά από το κοινό μέσα από εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές, όπως «Ο Άγνωστος Πόλεμος», και χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Διακρίθηκε για τη στιβαρή του παρουσία, την εκφραστική του φωνή και το ήθος του, ενώ παράλληλα εργάστηκε ως δάσκαλος υποκριτικής, μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις του στις νεότερες γενιές.

Επιμέλεια αφιερώματος: Μάρα Καλούδη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

Κλασικά, Τρίτο