Περί Σουφισμού, Αγάπης και Ευτυχίας

Αυτή την Κυριακή, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Infinitely Curious” προσκαλεί τους ακροατές σε ένα βαθιά ανθρώπινο και πνευματικό ταξίδι μέσα από τη σοφία του Σουφισμού, την ποίηση του Ρουμί και την αναζήτηση μιας ζωής με νόημα.

Η Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την αγάπη, την ευτυχία, τον σκοπό και το αίσθημα του ανήκειν, μέσα από τις φωνές ξεχωριστών στοχαστών και αφηγητών.

Μέσα από την ιστορία των Περιστρεφόμενων Δερβίσηδων ανακαλύπτουμε πώς η κίνηση, ο διαλογισμός και η πνευματική άσκηση μπορούν να γίνουν δρόμος προς την παρουσία, τη σύνδεση και την εσωτερική γαλήνη.

Η συγγραφέας Emily Esfahani Smith, δημιουργός του βιβλίου The Power of Meaning, εξηγεί γιατί μια ζωή με νόημα – και όχι απλώς μια ευτυχισμένη ζωή – αποτελεί το κλειδί για μια βαθύτερη και πιο ουσιαστική πληρότητα.

Ο Harry Owen στοχάζεται πάνω στη γήρανση, το θαύμα της καθημερινότητας, τη φιλία, την απώλεια και την τέχνη του να «ξαναγινόμαστε νέοι», αγκαλιάζοντας τα μικρά θαύματα της ζωής.

Με τη συνοδεία σουφικής μουσικής, ποίησης και στοχαστικών αφηγήσεων, η εν λόγω εκπομπή μας καλεί να επιβραδύνουμε τον ρυθμό μας και να αναλογιστούμε : «Ίσως η ευτυχία να έρχεται όταν σταματάμε να την κυνηγάμε. Ίσως η αγάπη να αρχίζει όταν σταματάμε να της αντιστεκόμαστε.»

Παραγωγή – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 14 Ιουλίου 2026, στις 11:00 πμ. ώρα Ελλάδας

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