«Επανεφευρίσκοντας τον Καύσωνα: η περίπτωση της Αθήνας»

Πώς μπορεί η Αθήνα και γενικά οι μεγάλες πόλεις να περάσουν από το να αντέχουν τους καύσωνες… στο να προσαρμόζονται ενεργά σε αυτούς;

Αυτή την Κυριακή, 26 Απριλίου 2026, στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας Infinitely Curious με την Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά νέους, συλλογικούς τρόπους για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής πόλης απέναντι στη ζέστη—μέσα από ιδέες που γεννήθηκαν στο πρωτοποριακό hackathon «Reinventing Heat: The Case of Athens», στο πλαίσιο του Heatwave Project της Mindworks Lab.

Καθώς περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες επηρεάζονται ήδη έντονα από την ακραία ζέστη—και 9 στους 10 τη θεωρούν σοβαρή απειλή—η ανάγκη για δράση είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Η εκπομπή φέρνει στο προσκήνιο φωνές πίσω από καινοτόμες λύσεις που ξεκινούν από τους ίδιους τους πολίτες:

Η Αλεξάνδρα Γκαράνη (Mindworks Lab) εξηγεί πώς το Heatwave Project αλλάζει το αφήγημα—από την παθητική αντοχή στη συλλογική δράση—και πώς διαφορετικές κοινότητες μπορούν να συνδιαμορφώσουν ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα στην πόλη.

Η Μάρθα Γατσινού (Greenpeace Greece) παρουσιάζει το #CoolRoutes, τη βραβευμένη ιδέα: έναν συμμετοχικό, σε πραγματικό χρόνο χάρτη «δροσερών σημείων» στην Αθήνα, που δείχνει πώς οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να καθοδηγούν ο ένας τον άλλον μέσα στην πόλη κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Η Ηρώ Φωκιανού παρουσιάζει το «Χούφτα-λα & μαμούνια», μια πρόταση που συνδέει την ανθεκτικότητα απέναντι στη ζέστη με την αστική βιοποικιλότητα—αναδεικνύοντας τον ρόλο των επικονιαστών, των μικρών πράσινων παρεμβάσεων και της διαγενεακής συνεργασίας στη φυσική «ψύξη» της πόλης.

Από τα ψηφιακά εργαλεία… στα ζωντανά οικοσυστήματα… και στα δίκτυα κοινότητας— το επεισόδιο αυτό διερευνά πώς η καινοτομία, η συμμετοχή και η εμπιστοσύνη μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την κλιματική αλλαγή στις πόλεις μας.

Παραγωγή - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 26 Απριλίου 2026, 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας

