Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Άννα Ζαντάρκ Γκοράση

Το Ιράν δεν είναι απλώς μια χώρα με μακρά ιστορία, ούτε μόνον η “πρωταγωνίστρια” της καθημερινής πολεμικής επικαιρότητας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή-είναι και ένα πεδίο καθημερινών αγώνων για χιλιάδες γυναίκες που διεκδικούν το αυτονόητο: την ελευθερία να ορίζουν τη ζωή και το σώμα τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σ’ αυτό το επεισόδιο του Mic@2o η καλεσμένη της Μικαέλας Θεοφίλου είναι μια γυναίκα που κουβαλά όχι μόνο μια προσωπική διαδρομή, αλλά και μια συλλογική εμπειρία. Η Άννα Ζαντάρκ Γκοράση, γυναικολόγος από το Ιράν που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, είναι μια φωνή που γεφυρώνει δύο κόσμους: εκείνον της επιστήμης και εκείνον της βαθιάς ανθρώπινης εμπειρίας.

Στο επεισόδιο αυτό δεν θα ακούσουμε απλώς μια ιστορία καριέρας. Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στο Ιράν σήμερα, τι σημαίνει να φεύγεις, να ξαναχτίζεις τη ζωή σου από την αρχή και να συνεχίζεις να υπηρετείς τη ζωή – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Αυτό είναι ένα επεισόδιο για τη δύναμη. Για τη σιωπή που γίνεται φωνή. Και για τις γυναίκες που, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, επιμένουν να υπάρχουν ελεύθερες.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

Mic@2 – Podcast στο Δεύτερο

Eπιμέλεια: Μικαέλα Θεοφίλου

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

