"Τα τραγούδια μας, η Φωνή μας" - Νέα μουσική ζώνη στη Φωνή της Ελλάδας

Από τις 27 Απριλίου και κάθε μέρα, 06:00-07:00 το πρωί. Η άνοιξη φέρνει μαζί της και νέα ζώνη μουσικής στη Φωνή της Ελλάδας!

Από τη Δευτέρα 27 Απρίλη και κάθε μέρα στις 06:00-07:00 ώρα Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ θα μεταδίδει ειδικά επιλεγμένες μουσικές για τους ακροατές σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Την επιλογή και την επιμέλεια της μουσικής θα αναλαμβάνει κάθε φορά και άλλος παραγωγός της Φωνής της Ελλάδας, ορίζοντας και το ανάλογο “ύφος” της κάθε ημέρας.

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, την επιμέλεια θα αναλαμβάνει ο Αλέξης Κώστας, με μελωδίες κλασικές και αγαπημένες, αλλά και μουσικές προτάσεις από νέους δημιουργούς της Ελλάδας και της Διασποράς. Τις Τρίτες, ο Αντώνης Καραγιαννάκης θα ταξιδεύει τους ακροατές στους ωκεανούς του ήχου με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Τις Πέμπτες και τα Σάββατα, ο Στέλιος Ιωαννίδης θα “συμπυκνώνει” σε μία ώρα τις αστείρευτες μουσικές του διαθέσεις, ενώ τις Παρασκευές, η Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά θα αφήνει τη μουσική να…διηγείται ιστορίες.

Μετάδοση: Δευτέρα έως Σάββατο, 06:00-07:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας)

Έναρξη: Δευτέρα 27/04/26

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στο App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’. ·

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

