Εύη Καλογηροπούλου: Να παίρνεις θέση, χωρίς να χάνεις την τέχνη

Η βραβευμένη σκηνοθέτις Εύη Καλογηροπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Έλα λίγο πιο κοντά» της Παυλίνας Βουλγαράκη, σε μια συζήτηση για την τέχνη, την ευθύνη, την πολιτική συνείδηση και τη θέση της γυναίκας στον σύγχρονο κόσμο.

Με αφορμή τη διεθνή πορεία της και τις ταινίες της που έχουν ταξιδέψει στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου, η Εύη Καλογηροπούλου μίλησε για το πώς διαμορφώθηκε η δική της πολιτική ματιά, για το αν ο καλλιτέχνης έχει ευθύνη να παίρνει θέση απέναντι στα γεγονότα της εποχής του και για το λεπτό όριο ανάμεσα στην τέχνη και τον ακτιβισμό.

Μαζί με την Παυλίνα Βουλγαράκη συζήτησαν για τη θέση της γυναίκας στην τέχνη σήμερα, για τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν, για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια αλλά και για όσα μένουν ακόμη να γίνουν. Η συζήτηση επεκτάθηκε στην ορατότητα, τη δύναμη της αναπαράστασης και το δικαίωμα κάθε δημιουργού να αφηγείται τη δική του ιστορία με τους δικούς του όρους.

Παράλληλα, άνοιξαν έναν ευρύτερο διάλογο για τη σχέση τέχνης και πολιτικής. Μπορεί η τέχνη να είναι ουδέτερη; Έχει ο δημιουργός υποχρέωση να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του; Και τι συμβαίνει όταν η σιωπή μετατρέπεται κι αυτή σε πολιτική πράξη;

Μια ουσιαστική συζήτηση για τη δημιουργία, την ευθύνη, την ελευθερία της έκφρασης και τον ρόλο της τέχνης σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

«Έλα λίγο πιο κοντά»

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Νέο επεισόδιο από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στις 17:00

Επιμέλεια, παρουσίαση: Παυλίνα Βουλγαράκη