«Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής» – Μέρος Β’

«..και οι σκιές των νεκρών δάκρυζαν από συγκίνηση στο αναπάντεχο άκουσμα της μουσικής και παραμέριζαν με σεβασμό στο άκουσμα του λυράρη. Ο Πλούτωνας και η Περσεφόνη ξαφνιάστηκαν πολύ που ένας ταξιδιώτης κατάφερε να μπει ανεμπόδιστος στο παλάτι τους. Ο Ορφέας γονάτισε και τους ικέτεψε να του δώσουν πίσω την πολυαγαπημένη του γυναίκα, συνοδεύοντας τα παρακάλια του με την πιο λυπητερή μελωδία που είχε ακούσει ποτέ θνητός ή θεός. Καθισμένος στο θρόνο του, ο βλοσυρός βασιλιάς του κάτω κόσμου, του αποκρίθηκε : Ορφέα, όλοι γνωρίζουν πως δεν είμαι από αυτούς που συγκινούνται από δάκρυα και ικεσίες. Η μουσική σου όμως ευχαρίστησε τόσο πολύ τα αυτιά μου, που αξίζει κάποιο αντάλλαγμα. Θα γίνει λοιπόν το θέλημά σου. Η γυναίκα σου θα σε ακολουθήσει, αλλά μέχρι να περάσετε τις πύλες του Άδη, δε θα γυρίσεις να την κοιτάξεις. Αν το κάνεις, τότε θα τη χάσεις για πάντα..»

Η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 13.06.2025 στις 17.00 με 18.00 από τη Φωνή της Ελλάδας το δεύτερο μέρος της αφήγησης του βιβλίου «Μύθοι στο ρυθμό της μουσικής» της Μαρίας Ανδρικοπούλου, από τις εκδόσεις Καλέντης, σε υπέροχη εικονογράφηση για τα παιδιά από το δημιουργό Νικόλαο Ανδρικόπουλο. Αφηγούμαστε ένα βιβλίο με μύθους που προσεγγίζει την ελληνική μυθολογία με τρόπο γοητευτικό και χιουμοριστικό για τα παιδιά! Ακούμε δέκα όμορφους μύθους, απολύτως τεκμηριωμένους, και πλημμυρισμένους με νότες! Ένα κουβάρι συναρπαστικών μύθων για μικρούς και μεγάλους που ξετυλίγεται στη φαντασία των παιδιών μ’ έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο: τη μουσική!

Στο τέλος της εξιστόρησης κάθε μύθου η συγγραφέας συμπληρώνει ένα σύντομο υπόμνημα με πρόσθετες πληροφορίες για μυθικά πλάσματα, ήρωες και μυθικούς θεούς, που πλάθουν μοναδικά η φαντασία και οι πλούσιες παραδόσεις των αρχαίων Ελλήνων! Ακούστε μαζί μας το δεύτερο μέρος του βιβλίου με γνωστούς και λιγότερο γνωστούς μύθους του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, 17:00 ώρα Ελλάδας

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