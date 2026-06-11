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Ο Μανώλης Πιμπλής & ο Γιάννης Παλαβός στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Μανώλης Πιμπλής & ο Γιάννης Παλαβός στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, στις 22.00
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο δημοσιογράφος Μανώλης Πιμπλής, Διευθυντής του Φεστιβάλ βιβλίου Χανίων και ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός θα είναι ζωντανά καλεσμένοι στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος.

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Ο δημοσιογράφος Μανώλης Πιμπλής, Διευθυντής του Φεστιβάλ βιβλίου Χανίων και ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός θα είναι ζωντανά καλεσμένοι στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 22:00.

Συζητούν με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για τις εκδηλώσεις του 5ου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων που θα πραγματοποιηθούν από τις 22- 28 Ιουνίου στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων με κεντρικό θέμα “Κόσμοι σε σύγκρουση”. 210 ομιλητές από 18 χώρες – συγγραφείς, μεταφραστές, κριτικοί λογοτεχνίας, φιλόλογοι – από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αυστραλία, Γαλλία, Γουατεμάλα, Κούβα, Παλαιστίνη, Ισπανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Τσεχία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία, θα συμμετέχουν σε 139 θεματικές συζητήσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων, ποιητικές αναγνώσεις, κινηματογραφικές προβολές, μουσικές εκδηλώσεις γύρω από βιβλία της σύγχρονης ελληνικής και ξένης πεζογραφίας και ποίησης.

Τιμώμενο πρόσωπο ο ακαδημαϊκός δάσκαλος και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7
Μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές εδώ

Ο Μανώλης Πιμπλής & ο Γιάννης Παλαβός στο Δεύτερο Πρόγραμμα
TAGS 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου ΧανίωνΑλεξάνδρα ΧριστακάκηΓιάννης ΠαλαβόςΛίνα ΝικολακοπούλουΜανώλης Πιμπλής
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