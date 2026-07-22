Giuseppe Di Stefano (1921 – 2008): Ο Χρυσός “Pippo”

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Ο Τενόρος – Θρύλος Ίνδαλμα του Παβαρότι

Στις 24 Ιουλίου του 1921 γεννιέται σε ένα χωριό κοντά στην Catania της Σικελίας ο Giuseppe Di Stefano. Εκτός από το γνωστό παρατσούκλι “Pippo” ο χρόνος και η ιστορία θα του απέδιδαν και άλλους τίτλους, όπως: «η χρυσή φωνή» ή ακόμα «η πιο ωραία φωνή του κόσμου».

Μοναχογιός ενός καραμπινιέρου, μετακόμισε με την οικογένειά του από νωρίς στο Μιλάνο. Ήταν 16 χρονών όταν έχασε στα χαρτιά από ένα φίλο του. Η ποινή του ήταν να τραγουδήσει για τον νικητή. Όταν το έκανε, ο φίλος του του είπε έκπληκτος ότι πρέπει να ακολουθήσει επαγγελματικά το τραγούδι. Ποιος να ήταν εντέλει ο αληθινός νικητής εκείνου του παιχνιδιού;

Ο Giuseppe Di Stefano υπήρξε ίνδαλμα και παράδειγμα για πολλούς μετέπειτα καλλιτέχνες, όπως ο πολύς Luciano Pavarotti, ο οποίος μιλώντας για το μεγάλο αυτό πρότυπό του, έλεγε ότι διέθετε την πιο ανοιχτή και γεμάτη ήλιο φωνή που μπορεί κανείς να ακούσει. Και ότι, όσο η ποιότητα της φωνής αυτής μοιάζει καταπληκτική, άλλο τόσο φυσική και ενστικτώδης είναι η μουσικότητά της.

Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πάρουμε κι εμείς λίγο Σικελικό ήλιο, με τη χρυσή φωνή του Giuseppe Di Stefano που θα γεμίσει τον Καθρέφτη της εκπομπής μας.

Μη λείψει Κανείς!

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

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