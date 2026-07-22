Το Δεύτερο Πρόγραμμα αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα

Η Μαίρη Λίντα έβαλε χαμόγελο και ταμπεραμέντο στο λαϊκό τραγούδι. Στιγμάτισε με την κρυστάλλινη φωνή της τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη. Τραγούδησε σχεδόν τους πάντες, από τον Τσιτσάνη και τον Παπαϊωάννου, μέχρι τον Θεοδωράκη, τον Χατζιδάκι και τον Ξαρχάκο. Η καριέρα της Μαίρης Λίντα δε χωράει σε μια παράγραφο. Γέμισε με τη φωνή της επτά δεκαετίες. Σήμερα, εκεί πάνω, όλοι χορεύουν “Χιώτης mambo”!

Το Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τιμώντας τη μνήμη της, μεταδίδει σήμερα το απόγευμα, στις 4 μ.μ., μια συναυλία που έδωσε η Μαίρη Λίντα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Studio B της Ραδιοφωνίας στις 25 Ιανουαρίου 2010. Ο μαέστρος Ανδρέας Πυλαρινός και η ΟΣΜ συνοδεύουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια σε τραγούδια Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μωράκη και Χιώτη που πρωτοερμήνευσε και αγαπήσαμε με τη φωνή της.

Παρουσιάζει η Μαρία Κοζάκου.

Και απόψε Τετάρτη 22 και αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου στην εκπομπή του Γιώργου Τσάμπρα στις 9 το βράδυ:

«Η Μαίρη Λίντα ανάμεσα στην Πόλυ Πάνου και την Καίτη Γκρέυ»:

…και μια συνομιλία από το 1994

«Τώρα με θυμήθηκαν όλοι!»: Θυμάμαι, αυτή ήταν η πρώτη της ατάκα όταν τής τηλεφώνησα για τη συνάντηση και τη φωτογράφηση. Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός για το 1994. Η μοναδική σύμπραξη σε ένα πρόγραμμα τριών κορυφαίων λαϊκών τραγουδιστριών της παλιότερης γενιάς. Αρχικά, ήταν να γίνουν και εξώφυλλο στο περιοδικό «Εικόνες». Γι’ αυτό έγινε η κοινή φωτογράφηση.. Την τελευταία στιγμή όμως, πέθανε η …Τζάκυ Κέννεντυ – Ωνάση και το περιοδικό προτίμησε για το εξώφυλλό του ένα δικό της πορτραίτο. Οι ξεχωριστές συνεντεύξεις των τριών κυριών, αλλά και η κοινή τους φωτογράφηση, πέρασαν στο εσωτερικό του περιοδικού.

Ακούγοντας σήμερα το πρωί τη φυγή της τελευταίας, ο νους μου πήγε πρώτα πρώτα σε εκείνη τη φωτογράφηση και στις παράλληλες ξεχωριστές συνεντεύξεις με την Μαίρη Λίντα, την Καίτη Γκρέυ και την Πόλυ Πάνου… Βιογραφικά υπάρχουν πολλά, λέγονται και θα λέγονται πάντα πολλά. Τα επι μέρους κεφάλαια της πολύχρονης διαδρομής της Μαίρης Λίντα, θα τα ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Αυτές τις μέρες, προτιμώ να διαβάσω τη συνομιλία μας αυτή με την Μαίρη Λίντα του 1994. Μια συνομιλία ανθρώπινη περισσότερο από εκείνη την εποχή. Πέρα από τη μυθολογία του ’60 και πέρα από τα χρόνια της με τον Μανώλη Χιώτη…

Φυσικά στις δύο εκπομπές, θα ξανακούσουμε και όσα περισσότερα τραγούδια χωράνε από τα περισσότερα από 70 χρόνια της διαδρομής της στο τραγούδι. Τραγούδια που μάς αρέσει πάντα ν’ ακούμε, αλλά και κάποια λιγότερο γνωστά που ξεχωρίζουμε ή είναι χαρακτηριστικά μιας εποχής ή μιας συνεργασίας. Και φυσικά ανατρέχουμε στη δημιουργία τους και στο ταξίδι τους μέσα από τα χρόνια.

Πάντα με την πεποίθηση και με στόχο ότι «Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια».