«Πρόβα» – Νέα εκπομπή από την ΕΡΤ Κομοτηνής

Ενεργά μουσικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μουσικής, από όλα τα είδη, έρχονται στο studio της ΕΡΤ Κομοτηνής και κάνουν πρόβα ζωντανά στον ραδιοφωνικό αέρα από αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου και κάθε Παρασκευή 17:00 – 18:00.

Οι καλλιτέχνες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από κάθε μουσικό είδος και ύφος. Σύντομη παρουσίαση των καλλιτεχνών για να συστηθούν στους ακροατές και κουβέντα που δεν θα καταλαμβάνει πάνω από το 10% του ραδιοφωνικού χρόνου της εκπομπής.

Η μουσική είναι ο πρωταγωνιστής και οι μουσικοί θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους με σκοπό να μας μαγέψουν.

Παραγωγή: Φώτης Ζάντζας

Ηχοληψία – Επιμέλεια Παραγωγής: Γιώργος Ευφραιμίδης

Μετάδοση: Κάθε Παρασκευή, 17:00 -18:00