Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς

Η Αρχαιολόγος και επίτιμη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, κ. Ανίτα Κουμούση, είναι το «Πρόσωπο της Εβδομάδας», στη Φωνή της Ελλάδας την Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 22.00 ώρα Ελλάδας, με τη Σταυρούλα Καραλή.

Με αφορμή την 29η Μαΐου του 1453, την ημέρα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, η εκπομπή παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο ΙΑ’ Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που πέρασε από την ιστορία στον θρύλο και έγινε διαχρονικό σύμβολο πίστης, ευθύνης και αυταπάρνησης.

Η κ. Ανίτα Κουμούση, μας μιλά για τη συγκλονιστική ανακάλυψη της προσωπογραφίας του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα στην Παλαιά Μονή Ταξιαρχών Αιγιαλείας. Μια ανακάλυψη που προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας καθώς είναι η μοναδική απεικόνιση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου εν ζωή, ανοίγοντας έτσι νέα κεφάλαια στην ιστορική και αρχαιολογική έρευνα.

Η συζήτηση μας ξεκινά από εκείνη τη μοναδική στιγμή της αποκάλυψης της μορφής του Παλαιολόγου σε ύψος πέντε μέτρων, στο Παλαιομονάστηρο της Αιγιαλείας και επεκτείνεται στον συμβολισμό της προσωπογραφίας και γενικότερα στην πνευματική και πολιτισμική ακτινοβολία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η κ. Κουμούση, μας μεταφέρει στην Αγία Σοφία, στα Θεοδοσιανά Τείχη, στην περίφημη Κερκόπορτα και στις ιστορικές μαρτυρίες της τελευταίας νύχτας της Πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα αδέρφια του τελευταίου αυτοκράτορα, δεσπότες του Μυστρά, στον Θωμά, που μετά την Άλωση κατέφυγε στην Ρώμη, και στον Δημήτριο, που αναζήτησε στήριξη στην πλευρά των Οθωμανών. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ωστόσο, παρέμεινε μέχρι το τέλος δίπλα στην Πόλη του, περνώντας στην ιστορία και στη μνήμη μας ως ο «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς».

Παραγωγή, παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Επιμέλεια ήχου: Γιάννης Γιαλίνης

Μετάδοση: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)

Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’

Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ