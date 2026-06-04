“Η Δική μας Πόλη” υποδέχεται τη βιολονίστρια Τίνα Ψαλίδα

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00-13:00 η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Η Δική μας Πόλη” φιλοξενεί την Τίνα Ψαλίδα- μια από τις καλύτερες σολίστ του βιολιού του τόπου μας, μαέστρο και τραγουδίστρια, σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τον Θέμη Ροδαμίτη.

Η καλεσμένη αναφέρεται στις σπουδές και τις εμπειρίες της με σημαντικούς δασκάλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μας μιλάει για τις συμμετοχές της σε ποικίλα σύνολα μουσικής δωματίου, ορχήστρες εγχόρδων, συνεργασίες με το Τρίτο Πρόγραμμα και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή της και στην ανάδειξη της Μουσικής Σχολής Μυκόνου ως καθηγήτρια βιολιού και μαέστρος της χορωδίας.

Η Τίνα Ψαλίδα παίζει ζωντανά βιολί κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τραγουδάει για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας από το Στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνία. Μαζί της οι σολίστες Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος και Σταύρος Παργινός, σε συνθέσεις των Leonard Cohen, Morrissey, Morricone, Hans Zimmer κ.α.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδας

Σε επανάληψη στη 01:00 το πρωί της Κυριακής.

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