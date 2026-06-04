Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στα Ιωάννινα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, τον Δημήτρη Υφαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ήνορο

Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων της Δημόσιας Τηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στα Ιωάννινα, στον ιστορικό χώρο του Ιτς Καλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, όπου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ συναντά το ηπειρώτικο μουσικό ιδίωμα μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Υφαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ήνορο.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων (Ιτς Καλέ).

Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας.

Στην εκδήλωση θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η ΕΡΤ Ιωαννίνων ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Ιανουάριο του 1949 στα βραχέα ως Ραδιοφωνικός Σταθμός του 492 Τάγματος της (ιστορικής) 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, ακολουθώντας στη συνέχεια μια σειρά διαδοχικών μετονομασιών. Το 1957, ο σταθμός άλλαξε την επωνυμία του σε Στρατιωτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων Ηπείρου και, έναν χρόνο αργότερα, ξεκίνησε να εκπέμπει και στα μεσαία κύματα ως Ραδιοφωνικός Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων Ιωαννίνων.

Το 1972 μετονομάστηκε σε Ραδιοφωνικό Σταθμό Ιωαννίνων έπειτα από τη σύσταση της ΥΕΝΕΔ, για να ενταχθεί στο δίκτυο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως «ΕΡΑ Ιωαννίνων».

Σήμερα, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων αποτελεί τον «αισθητήρα» της ΕΡΤ στην Ήπειρο, αναδεικνύοντας τη δυναμική του μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου.

Η είσοδος στον χώρο της συναυλίας για το κοινό είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η προσέλευση θα αρχίσει στις 20:15.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την ΕΡΑ Ιωαννίνων 88,2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ

ΗΝΟΡΟ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ

(Εισαγωγή με φλογέρα)

Αλησμονώ και χαίρομαι | Παραδοσιακό (Σταυροσκιάδι) Είμαι ξένη η καημένη | Παραδοσιακό (Άνω Επισκοπή) Εψές με την αστροφεγγιά | Παραδοσιακό (επαρχία Πωγωνίου) Μια συννεφιασμένη μέρα | Παραδοσιακό (Τσιάτιστα) Άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ | Παραδοσιακό (επαρχία Πωγωνίου) Γιάννενα λαμπρό φεγγάρι | Παραδοσιακό | Στίχοι • Μουσική: Κώστας Λώλης Δίστιχα της αγάπης | Παραδοσιακό (Πανηπειρωτικό)

Τα μέλη του Ήνορο: Χάρης Καραγιάννης, Μαρία Σιδέρη, Βασίλης Ευθυμίου, Φωτεινή Κοτσιάφτη, Σοφία Εξάρχου, Παναγιώτης Τέλλης, Βλάσης Παπαδημητρίου, Βασιλική Σκόπη, Κώστας Λώλης

Β’ ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ & ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΤ

Μαριόλα | Παραδοσιακό Ξύπνα Περδικομάτα μου | Παραδοσιακό Ο Ερωμένος | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής Καπέσοβο | Παραδοσιακό Νανούρισμα | Παραδοσιακό | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής Το Πουλί | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής Σ’ Αφήνω την Καλονυχτιά | Παραδοσιακό Γκετής – Νεραντζιά | Στίχοι-Διασκευή • Μουσική: Δημήτρης Υφαντής | Παραδοσιακό Ο Γιάννος και η Μαριγώ | Παραδοσιακό Καίγομαι και Σιγολιώνω | Στίχοι • Μουσική: Τάσος Ζούμπας Χαβάδια

Συμμετέχοντες Β’ Μέρους

Δημήτρης Υφαντής: Φωνή, Λαούτο | Νίκος Τάσσης: Κλαρίνο | Πάνος Παπακώστας: Κρουστά Φωνητικά: Φωτεινή Δούλη, Νάγια Κολιοφώτη, Φιλαρέτη Μαυρίδου, Κατερίνα Πετράτου, Ιωάννα Υφαντή, Λυδία Φώτου

Στάθης Σούλης

Γιάννης Γκίκας

Δημήτρης Υφαντής