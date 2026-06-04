Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος & Αλμυρού Ιγνάτιος Τιμής Ένεκεν στο Τρίτο

Το Τρίτο Πρόγραμμα, παρουσιάζει τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο το Σάββατο 06 Ιουνίου 2026 στη μια το μεσημέρι, στην εκπομπή «Τιμής Ένεκεν» με τον Δαυίδ Ναχμία.

Μια εκκλησιαστική παρουσία που χωρίς θόρυβο, έχει συνδέσει το λόγο με τη διακονία και την πνευματική εγρήγορση με την ανθρώπινη εγγύτητα. Στον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στην κοινωνία διακρίνεται μια ποιμαντική αντίληψη με βάθος, λεπτότητα και αληθινή μέριμνα για τον σύγχρονο κόσμο.

Με τον Σεβασμιότατο μεταξύ άλλων συζητάμε με άξονα τα θέματα:

Η Εκκλησία ως καταφύγιο νοήματος σε εποχή εσωτερικής ερημιάς.

ως καταφύγιο νοήματος σε εποχή εσωτερικής ερημιάς. Ο νέος άνθρωπος , η οθόνη και η πείνα για αληθινή σχέση.

, η οθόνη και η πείνα για αληθινή σχέση. Η μοναξιά των νέων μέσα σε μια υπερσυνδεδεμένη εποχή.

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«Τιμής Ένεκεν»

Έρευνα – Παραγωγή – Παρουσίαση: Δαυίδ Ναχμίας

Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, στις 13:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/