Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ αποχαιρετά τον Ηρακλή Κοτζιά

Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ αποχαιρετά έναν από τους θεμελιωτές του σταθμού, τον αθλητικό δημοσιογράφο Ηρακλή Κοτζιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ώρες σε ηλικία 88 ετών, τροποποιώντας το σύνολο του προγράμματός της για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου και αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ξεκίνησε την καριέρα του από το «Φως των Σπορ» και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της «Απογευματινής», την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα, είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας «Δικέφαλος».

Από αριστερά: Βάσω Μώραλη, Ηρακλής Κοτζιάς, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος στο studio του Β’ Προγράμματος (credits: από το προσωπικό αρχείο της Βάσως Μώραλη)

Μαζί με τον Κώστα Μότση σήμαδεψαν με τη φωνή τους τις αθλητικές μεταδόσεις, στο θρυλικό “Μικρόφωνο στα Γήπεδα”, σε μια εποχή που οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις ήταν το ποδόσφαιρο για το σύνολο του φίλαθλου κόσμου. Στη συνέχεια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην δημιουργία της «ΕΡΑ ΣΠΟΡ», το 1993 καθώς και στην ανάπτυξη των ειδησεογραφικών εκπομπών της. Υπήρξε δάσκαλος για πολλούς αθλητικούς δημοσιογράφους, με πίστη στα νέα παιδιά, σεμνότητα, ακεραιότητα και πρωτοποριακές ιδέες.