Το 5ο Kosmos Jazz Party έχει latin χρώμα!

O Kosmos 93,6 γιορτάζει τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του φεστιβάλ τζαζ της Αθήνας. Σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival 2026, ο Kosmos 93,6 μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στην σκηνή της, σε δύο βραδιές: Την Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου, σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Ήρθε η ώρα για το πιο jazz party της χρονιάς!

Και το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Gazarte Roof Stage, ο Kosmos 93,6 παρουσιάζει το 5ο Kosmos Jazz Party:

Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από την Rosanna Mailan και την 11μελή Rosanna Mailan Orchestra. Η δυναμική φωνή και η σκηνική παρουσία της Κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας υπόσχονται ένα Kosmos Jazz Party που δεν θα μοιάζει σε κανένα άλλο. Ναι, θα είναι και jazz. Ναι, θα είναι και latin. Και, ναι, θα έχει πολύ χορό!

Οι παραγωγοί του Kosmos 93,6 αναλαμβάνουν τα decks για να κρατήσουν ψηλά την διάθεσή σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό latin feeling.

Σάββατο 30 Μαΐου 2026, οι πόρτες ανοίγουν στις 9:00 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ | Gazarte: Βουτάδων 34, σταθμός μετρό Κεραμεικός

