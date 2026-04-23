Η Ιωάννα Καρυστιάνη και ο Τάσος Σακελλαρόπουλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Η συγγραφέας Ιωάννα Καρυστιάνη και ο ιστορικός Τάσος Σακελλαρόπουλος θα είναι καλεσμένοι στις 26 Απριλίου 2026 στις 22:00 στην εκπομπή "Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια".

Θα συζητήσουν με την στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου και την δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Χριστακάκη για τις 262 φωτογραφίες της λεγόμενης "συλλογής Χόιερ" που αγόρασε το Υπουργείο Πολιτισμού και αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μαϊου του 1944 προαναγγέλλοντας την δημιουργία Εθνικού Φωτογραφικού Αρχείου.

Η Ιωάννα Καρυστιάνη σεναριογράφος της ταινίας "Τελευταίο σημείωμα" σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, χαρακτήρισε τόσο καθάριο το βλέμμα των μελλοθανάτων που δεν μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητο κανέναν ενώ ο ιστορικός Τάσος Σακελλαρόπουλος επέμενε στην δημιουργία μουσείου της Αντίστασης και του Εμφυλίου Πολέμου, όπως υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιστάθηκαν στον φασισμό και ναζισμό.

