Η πολυτάλαντη καλλιτέχνις Τίνα Αλεξοπούλου στη “Δική μας Πόλη”

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις και 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας, ο Θέμης Ροδαμίτης και η εκπομπή “Η Δική μας Πόλη” θα φιλοξενήσει στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την χαρισματική ερμηνεύτρια Τίνα Αλεξοπούλου.

Η λαμπερή τραγουδίστρια, συνθέτης, στιχουργός και πιανίστα, με σημαντική πορεία στο χώρο του τραγουδιού, θα μιλήσει για τις εμφανίσεις της σε μεγάλες και ξεχωριστές παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα μας πει για το αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη που έγινε στη Γαλλία και απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές, τις επιτυχείς εμφανίσεις της στον Λίβανο, τη Μόσχα και σε άλλες χώρες, τη συμμετοχή της σε μεγάλες θεατρικές παραγωγές στην Επίδαυρο και το Ηρώδειο αλλά και την σχετικά πρόσφατη εμφάνισή της στο Προεδρικό Μέγαρο, πλαισιωμένη από τη μπάντα του πολεμικού ναυτικού.

Η καλεσμένη, που τραγουδάει σε οκτώ γλώσσες, θα μας μιλήσει για το χορό, για τον κινηματογράφο, για τις μουσικές του κόσμου, που η ίδια αγαπά ιδιαίτερα, αλλά και για τη Σάμο, την ιδιαίτερη πατρίδα της, που της δίνει ακόμα έμπνευση και συνεχίζει.

Παραγωγή – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 16 Μαΐου 2026, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη 1:00-2:00 το πρωί της Τρίτης.

