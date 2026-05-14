Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια

«Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παιδιών [άρθρο 4]. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη [άρθρο 6]».

Η εκπομπή «Διηγήσεις» – «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» παρουσιάζει το Σάββατο 16.05.2026 στις 17.00 με 18.00 από τη Φωνή της Ελλάδας το κείμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από το Συνήγορο του Παιδιού, σε απλή και κατανοητή γλώσσα για τους μικρούς και μεγάλους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματά τους αποτελεί η ∆ιεθνής Σύβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού του 1989, το οποίο περιλαμβάνει 54 άρθρα και έχει υπογραφεί από 191 χώρες. Το κείμενο της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, αποτελεί νόμο και στη χώρα µας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ως ανεξάρτητη αρχή, προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών από το 1997. Ελέγχεται μόνο από τη Βουλή των Ελλήνων και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν. Ένα από τα τμήματά του είναι ο «Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού», που έχει αναλάβει το ρόλο του Συνηγόρου του Παιδιού στη χώρα μας. Το τμήμα λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2003 και αποστολή του είναι να υπερασπίζει τα δικαιώματα των ανηλίκων, δηλαδή όλων των αγοριών και κοριτσιών, έως 18 χρόνων. Ερευνά συγκεκριμένες παραβιάσεις δικαιωμάτων των παιδιών από φορείς ή άτομα, προτείνει τρόπους προστασίας των παιδιών παρακολουθώντας την εφαρμογή των νόμων και καταθέτει προτάσεις προς την Πολιτεία, ώστε να ληφθούν μέτρα προς το συμφέρον των παιδιών.

Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, συναντά τα παιδιά στους χώρους που ζουν και εκπαιδεύονται αλλά και όπου περνούν την καθημερινότητά τους, συζητώντας τα προβλήματα που τα απασχολούν. Η UNICEF και ο Συνήγορος του Παιδιού (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού) συνεργάζονται στην Ελλάδα για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των ανηλίκων παιδιών. Τα παιδιά από 0 έως 18 ετών έχουν φωνή και οι απόψεις τους και οι προτάσεις τους ακούγονται!

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 16 Μαΐου 2026, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας

