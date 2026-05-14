Η ήσυχη εξάντληση των «καλών παιδιών»

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη μιλά για τη γαλήνη, μια δύσκολη εσωτερική δεξιότητα που χτίζεται μέσα στην πίεση, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.

Με αφετηρία τη φράση «η γαλήνη δεν είναι η απουσία της καταιγίδας», το επεισόδιο εξερευνά τους αόρατους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αδειάζουν ψυχικά χωρίς να το καταλαβαίνουν: μέσα από μικρές καθημερινές παραχωρήσεις, τη χρόνια υπερπροσαρμογή, την ανάγκη να κρατούν τους πάντες ήρεμους και την εξάντληση που προκαλεί η συνεχής διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων.

Η συζήτηση εστιάζει ιδιαίτερα στην έννοια της συναισθηματικής εργασίας (emotional labor), όπως διατυπώθηκε από την κοινωνιολόγο Arlie Hochschild, και στο πώς πολλοί άνθρωποι, συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνονται, γίνονται οι “διαχειριστές” των οικογενειών, των σχέσεων και των παρεών τους.

Παράλληλα, μέσα από τη θεωρία των οικογενειακών συστημάτων το επεισόδιο αναλύει τους ρόλους που υιοθετούμε από παιδιά: ο ειρηνοποιός, ο υπεύθυνος, ο “δυνατός”, ο αστείος, ο αποδιοπομπαίος τράγος και πώς αυτοί οι ρόλοι ριζώνουν τόσο βαθιά στο νευρικό σύστημα ώστε συνεχίζουμε να τους αναπαράγουμε αυτόματα και στην ενήλικη ζωή.

Μέσα στο επεισόδιο αναλύονται:

γιατί κάποιες σχέσεις μας εξαντλούν χωρίς εμφανή λόγο,

πώς το σώμα αποθηκεύει χρόνια ένταση και υπερ-επαγρύπνηση,

γιατί νιώθουμε ενοχή όταν βάζουμε όρια,

γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την αγάπη με τη διαρκή αυτοθυσία,

και πώς η ανάγκη να “κρατάμε ισορροπίες” συχνά γίνεται μηχανισμός επιβίωσης.

Το επεισόδιο συνδυάζει ψυχολογία, νευροεπιστήμη, κοινωνική θεωρία και βιωματική παρατήρηση, με στόχο όχι απλώς την κατανόηση αλλά και την πρακτική αλλαγή.

Στο τελευταίο μέρος, η Παυλίνα Βουλγαράκη δίνει συγκεκριμένα εργαλεία και πρακτικές:

πώς να αναγνωρίζεις ποιοι άνθρωποι σε αποφορτίζουν και ποιοι σε απορροφούν,

πώς να σταματήσεις να αισθάνεσαι υπεύθυνος για τα συναισθήματα όλων,

πώς να απαντάς πιο ειλικρινά χωρίς να μπαίνεις αυτόματα στον ρόλο που περιμένουν οι άλλοι,

πώς να αντέχεις την ένταση χωρίς να τρέχεις να τη “διορθώσεις”,

και πώς να αρχίσεις να χτίζεις εσωτερική ασφάλεια χωρίς να εξαφανίζεις τον εαυτό σου για να διατηρείται η ηρεμία γύρω σου.

Δεν είναι ένα επεισόδιο για το πώς να απομακρύνεις ανθρώπους από τη ζωή σου.

Είναι ένα επεισόδιο για το πώς να επιστρέψεις σιγά σιγά στον εαυτό σου.

Γιατί η γαλήνη δεν χάνεται απότομα.

Χάνεται λίγο λίγο.

Και με τον ίδιο τρόπο ξαναχτίζεται.

_________________________________________________________________