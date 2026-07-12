Μαθήματα Γυναικείας Ενδυνάμωσης: Σοφία Κουρτίδου

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς podcast Mic@2o «Ιστορίες Γυναικείας Ενδυνάμωσης» ολοκληρώνει τον κύκλο του γι’ αυτή τη σεζόν με μια καλεσμένη που ενσαρκώνει τη δύναμη της αυθεντικότητας. Η Σοφία Κουρτίδου, τραγουδίστρια, performer, δημιουργός και ψυχολόγος, ανοίγει την καρδιά της σε μια συζήτηση που ξεπερνά τα στερεότυπα και αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης μιας γυναίκας με τον εαυτό της.

Με αφορμή τις προσωπικές της εμπειρίες, μιλά για τη διαδρομή από την αμφισβήτηση στη συμφιλίωση, για τις αυξομειώσεις του βάρους, το body shaming, τις κοινωνικές προσδοκίες γύρω από τη γυναικεία εικόνα και τη δύσκολη αλλά λυτρωτική διαδικασία της αυτοαποδοχής. Αναφέρεται στις στιγμές που την καθόρισαν, στις γυναίκες που επηρέασαν τη ζωή της, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η γνώση της ψυχολογίας και η τέχνη λειτούργησαν ως εργαλεία προσωπικής εξέλιξης.

Η συζήτηση φωτίζει ακόμη τη σκηνική της παρουσία, τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» και τη βαθιά ανάγκη της να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική και το θέατρο αλήθειες που αγγίζουν τον άνθρωπο. Παράλληλα, μιλά για τη σημασία της συντροφικότητας, της αποδοχής και της αγάπης, αναδεικνύοντας πώς οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως δύναμη ενδυνάμωσης.

Με ειλικρίνεια, χιούμορ, ευαισθησία και αισιοδοξία, η Σοφία Κουρτίδου μας θυμίζει ότι η πραγματική ομορφιά δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά στην ελευθερία να είμαστε ο εαυτός μας.

Ένα επεισόδιο που κλείνει τον φετινό κύκλο των «Ιστοριών Γυναικείας Ενδυνάμωσης», υπενθυμίζοντας ότι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γυναίκας γεννιέται τη στιγμή που σταματά να προσπαθεί να χωρέσει στις προσδοκίες των άλλων και επιλέγει να αγκαλιάσει τη δική της αλήθεια.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

Στο podcast Mic@2o γυναίκες, που μαθαίνουν, που διδάσκουν, που ξεχωρίζουν, που πετυχαίνουν, που στηρίζουν, που μοιράζονται, μιλούν στη Μικαέλα Θεοφίλου για τη ζωή τους, σαν μικρά μαθήματα ενδυνάμωσης για όλες μας.

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Tο Mic@2 με τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μικαέλα Θεοφίλου συνεχίζει το ταξίδι του μέσα από το Δεύτερο Πρόγραμμα και την πλατφόρμα του Ertecho. Είναι ένα podcast που έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, την επιτυχία, την αποτυχία, τη ζωή και τις εμπειρίες προβεβλημένων ή λιγότερο προβεβλημένων γυναικών να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που το ακούν. Θέματα όπως η έμφυλη βία, η έμφυλη ανισότητα, ο ρατσισμός, το κίνημα #metoo, το body shaming, ο καθημερινός σεξισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνούν μέσα από τις προσωπικές ιστορίες γυναικών που μοιράζονται με τη Μικαέλα Θεοφίλου την εμπειρία τους, τα μαθήματα της δικής τους ζωής, τη δράση τους και εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν.

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Info

Mic@2 – Podcast στο Δεύτερο

Eπιμέλεια: Μικαέλα Θεοφίλου

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7

#defteroprogramma#Mic@2o #ERTecho

Live Streaming: www.deftero.gr

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Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/