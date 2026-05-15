Infinitely Curious: Between memory and goodbye

Αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 11:00 ώρα Ελλάδας, η αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Infinitely Curious” παρουσιάζει ένα από τα πιο συγκινητικά και στοχαστικά επεισόδια της μέχρι σήμερα: Μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη συζήτηση για το γήρας, την ασθένεια, την αξιοπρέπεια και το τέλος της ζωής, η δημοσιογράφος Κατερίνα Μπατζάκη εξερευνά δύσκολα ερωτήματα που πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν σιωπηλά, αλλά σπάνια συζητούν ανοιχτά.

Ο γιατρός ανακουφιστικής φροντίδας BJ Miller μιλά για όσα πραγματικά έχουν σημασία στο τέλος της ζωής — την άνεση, την αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη παρουσία και τη διαφορά ανάμεσα στην απλή παράταση της ζωής και την ουσιαστική φροντίδα ενός ανθρώπου. Η Lucy Kalanithi μιλά για την αγάπη, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος απέναντι στην ανίατη ασθένεια, αντλώντας από την εμπειρία της δίπλα στον εκλιπόντα σύζυγό της, νευροχειρουργό και συγγραφέα Paul Kalanithi. Ο γιατρός σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Christopher Kerr μοιράζεται συγκλονιστικές μαρτυρίες ασθενών που, κοντά στο τέλος της ζωής, βιώνουν έντονα όνειρα, αναμνήσεις και οράματα — στιγμές που συχνά φέρνουν συμφιλίωση, γαλήνη και βαθύ συναισθηματικό νόημα.

Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι για τη θνητότητα, την τρυφερότητα, τη μνήμη και το τι σημαίνει να παραμένεις βαθιά ανθρώπινος μέχρι το τέλος.

Παραγωγή – παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 17 Μαΐου 2026, 11:00-12:00 ώρα Ελλάδας

