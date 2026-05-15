Ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ραντεβού την Κυριακή

Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πουν

Είτε είναι γραμμένα για τους προσωπικούς του δίσκους, είτε για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση ή ένα μιούζικαλ, τα τραγούδια του έχουν ζηλευτή μελωδικότητα, ελαφρότητα, αίσθημα και χιούμορ.

Καλεσμένος του Φώτη Απέργη, ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος αποκαλύπτει αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 18:00 στο Δεύτερο Πρόγραμμα αν έχει κάποιο μυστικό. Μοιράζεται τις αναμνήσεις του από τα νεανικά του χρόνια όταν ζήτησε από τον πατέρα του να διδαχθεί κιθάρα για να γοητεύει τα κορίτσια, όταν παρακολούθησε τον Τσαρούχη να ζωγραφίζει ακούγοντας Beatles, όταν ένιωσε ότι μαθήτευε δίπλα στον Χατζιδάκι και τον Σαββόπουλο, όταν ανακάλυψε τη μουσική αξία του πιο καλού ξύλου και της ταρταρούγας.

Ακούστε τον στο «Ραντεβού την Κυριακή» να μιλά επίσης για το σάουντρακ που συνέθεσε για τη σειρά της ΕΡΤ «Από ήλιο σε ήλιο», που είναι εμπνευσμένη από τις δραματικές ιστορίες που εκτυλίχθηκαν στη Σέριφο σε μια ιστορική περίοδο του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα.

Κυριακή 17 Μαΐου 2026