Σινέcast: Άννα Αντωνοπούλου, Γιώργος Σπυρίδης

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τους σκηνοθέτες Άννα Αντωνοπούλου και Γιώργο Σπυρίδη με την ταινία τους “Ο Μπίκο και η Ορχήστρα του” (2025).

Μας ταξιδεύουν με την κάμερά τους στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας και μας συστήνουν τον μαέστρο Μπίκο Αγκούσεφ, ο οποίος συνεχίζει την πλούσια παράδοση της βαλκανικής μουσικής της οικογένειάς του. Κάθε χρόνο, οι μαγευτικοί ήχοι του Μπίκο και της μπάντας του με τα χάλκινα πλημμυρίζουν τον αέρα, συναρπάζοντας με εκκωφαντικές μελωδίες τούς Έλληνες φίλους τους στο Καρναβάλι της Νάουσας…εκεί όπου τελειώνει το μουσικό ταξίδι με μια εκστατική πατινάδα!

Το ντοκιμαντέρ είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα προβάλλεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας από τις 22 Μαΐου.

Ακούγονται αποσπάσματα από την πρωτότυπη μουσική της ταινίας.

Σινέcast

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία – Μοντάζ: Έφη Γεωργοπούλου – Γιώργος Κωστόπουλος

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη

Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Κάθε επεισόδιο ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι, με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.