Influencing με αυθεντικότητα: Η νέα γλώσσα των creators

Στην εποχή που το περιεχόμενο δεν είναι απλώς εικόνα αλλά ταυτότητα, και που τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εκφραζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, οι νέοι creators δεν ακολουθούν απλώς τάσεις… τις δημιουργούν.

Αυτό το Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, υποδεχόμαστε την influencer & content creator Σοφία Περίδη, και παρέα συζητάμε για το πώς χτίζεται σήμερα μια αυθεντική ψηφιακή παρουσία, πώς το προσωπικό storytelling γίνεται περιεχόμενο και πώς οι creators διαμορφώνουν τη δική τους γλώσσα μέσα στα social media.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 06/02/2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας

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Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)

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