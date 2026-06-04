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Influencing με αυθεντικότητα: Η νέα γλώσσα των creators

Influencing με αυθεντικότητα: Η νέα γλώσσα των creators
Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, στις 10:00
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στον «Μίτο της Αριάδνης» υποδεχόμαστε την influencer & content creator Σοφία Περίδη.

Αναλυτικά Share
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Στην εποχή που το περιεχόμενο δεν είναι απλώς εικόνα αλλά ταυτότητα, και που τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, εκφραζόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, οι νέοι creators δεν ακολουθούν απλώς τάσεις… τις δημιουργούν.

Αυτό το Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, υποδεχόμαστε την influencer & content creator Σοφία Περίδη, και παρέα συζητάμε για το πώς χτίζεται σήμερα μια αυθεντική ψηφιακή παρουσία, πώς το προσωπικό storytelling γίνεται περιεχόμενο και πώς οι creators διαμορφώνουν τη δική τους γλώσσα μέσα στα social media.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 06/02/2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στα Google Play Store & App Store)
  • Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στο ERTecho
  • Στην Ελλάδα, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’
  • Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX
  • Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  • Τηλέφωνα: (+30) 210 606 6435, (+30) 210 606 6815
  • Viber/ Whatsapp: 693 007 8283
  • Email: thevoiceofgreece@ert.gr
  • Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert
Influencing με αυθεντικότητα: Η νέα γλώσσα των creators
TAGS social mediaΑριάδνη Σοφία ΚούρηΣοφία ΠερίδηΣυνέντευξη
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