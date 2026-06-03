Sandrine Piau (1965): Η Άρπα Μέσα της

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Ένας Μπαρόκ Ποταμός Ταλέντου

Ήταν 5 Ιουνίου του 1965 όταν η μικρή Sandrine αντίκριζε για πρώτη φορά το φως του Παρισινού ουρανού στη συνοικία Issy-les-Moulineaux, δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα. Ένας ποταμός ταλέντου και η ίδια, ξεκίνησε από μικρή να σπουδάζει κλασική άρπα.

Σύντομα όμως θα εξερευνούσε τις υπέροχες δυνατότητες και των δικών της φωνητικών χορδών. Και κάπως έτσι, στο Conservatoire de Paris ξεκινά το μπαρόκ παραμύθι της Sandrine Piau. Η ίδια δήλωνε χαρακτηριστικά: «Αρχικά τίποτα δεν με προετοίμαζε για το μονοπάτι του μπαρόκ. Ακόμη και η άρπα που έπαιζα ήταν πιο σύγχρονη. Ο William Christie, ο Christophe Rousset και τόσοι άλλοι διαμόρφωσαν ξεκάθαρα τη μουσική μου πορεία. Επιπλέον, η κοινότητα του μπαρόκ είναι πολύ ανοιχτή. Η γνωριμία με έναν μαέστρο σήμαινε ότι γινόμουν μέρος ενός είδους οικογένειας, όπου γνωρίζεις ένα μέλος και μετά τους γνωρίζεις όλους!»

Με τον μπαρόκ– και όχι μόνο – ήχο της θα γεμίσει τον «Καθρέφτη» μας στα γενέθλιά της, αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 19:00

Να είστε εκεί

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«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

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