Η Λίζα Τζέραρντ στην εκπομπή «Μέχρι το Τέλος του Κόσμου» 

Ο 95.8FM της ΕΡΤ3 υποδέχεται στην εκπομπή της Βάσως Βλαχοπούλου, «Μέχρι το Τέλος του Κόσμου», μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τη Λίζα Τζέραρντ, τη θρυλική κοντράλτο φωνή των Dead Can Dance, του συγκροτήματος που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη εναλλακτική μουσική σκηνή από τη δεκαετία του ’80. Η συνέντευξη θα μεταδοθεί στις 21 Μαΐου , στις 16.00, ενώ θα είναι διαθέσιμη on demand και στο ERTecho.

Η εμβληματική φωνή των Dead Can Dance, γνωστή διεθνώς και για τις πολυβραβευμένες κινηματογραφικές συνεργασίες της με τον Χανς Τσίμερ, μιλά αποκλειστικά στην ΕΡΤ3 με αφορμή τη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη.

Η Lisa Gerrard θα εμφανιστεί στις 23 Μαΐου στο Thessaloniki Concert Hall, παρουσιάζοντας το μουσικό project “Voices of the Wind”, μαζί με τους συνεργάτες της Gergana Dimitrova, Sofia Soloists Chamber Orchestra και The Italian Tenors.

Στη συζήτηση, η Λίζα Γκέραρντ μιλά για τη μουσική ως πνευματική εμπειρία, το ιδιότυπο φωνητικό ιδίωμά της που την έκανε παγκοσμίως αναγνωρίσιμη, τη σχέση της με τον κινηματογράφο αλλά και τη μακρά πορεία των Dead Can Dance, ενός από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της παγκόσμιας ethereal wave και dark world μουσικής σκηνής από τη δεκαετία του ’80 και ιδιαίτερα των ’90s. Αναφέρεται επίσης στη βαθιά σύνδεσή της με το ελληνικό κοινό και στο νέο μουσικό project της “Voices of the Wind”, που θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη.

Το “Voices of the Wind” παντρεύει τη σύγχρονη μουσική με αρχαίες φωνητικές παραδόσεις, σε ένα ιδιαίτερο ηχητικό σύμπαν εμπνευσμένο από τον άνεμο και την ανθρώπινη αναπνοή, όπου ο ήχος κινείται ελεύθερα, πέρα από σύνορα, πολιτισμούς και μουσικά είδη.

Τη μουσική υπογραφή του project φέρει ο Βούλγαρος συνθέτης Petar Dundakov.

