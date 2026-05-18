Αντώνης Μποσκοΐτης: Ζωές σε πρώτο πρόσωπο

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έλα λίγο πιο κοντά», η Παυλίνα Βουλγαράκη συναντά τον δημοσιογράφο, συγγραφέα, σκηνοθέτη και ντοκιμαντερίστα Αντώνη Μποσκοΐτη σε μια συζήτηση για τις ιστορίες πίσω από τις ιστορίες.

Πώς ξεκίνησε, παιδί ακόμη, να νιώθει την ανάγκη να καταγράφει τις ζωές και τις διαδρομές των καλλιτεχνών; Ποια μικρή συνήθεια είχε από τότε, που χωρίς να το ξέρει τον οδήγησε στις χιλιάδες συνεντεύξεις που ακολούθησαν;

Ο Αντώνης Μποσκοΐτης μιλά για συνεντεύξεις που δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε, για πρόσωπα που τον σόκαραν αρνητικά, αλλά και για άλλες συναντήσεις που μετατράπηκαν σε φιλίες ζωής. Αναφέρεται στην συνάντηση του με τη Marianne Faithfull, θυμάται μια ιστορία γύρω από την Joan Baez και την Patti Smith και μοιράζεται τι είναι αυτό που κάνει μια συνέντευξη αληθινά σημαντική.

Μιλά ακόμη για την ανάγκη του να παραμένει παρατηρητής, να ακούει προσεκτικά, να διαβάζει τις σιωπές και να προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος απέναντί του, πέρα από τη δημόσια εικόνα, τον μύθο ή τη φήμη.

Μέσα από προσωπικές εμπειρίες, σιωπές, αμηχανίες και αποκαλύψεις, η συζήτηση καταλήγει σε κάτι βαθύτερο: στην ηθική της δημοσιογραφίας, στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην περιέργεια και την εκμετάλλευση, και στην ευθύνη που έχει κάποιος όταν κρατά απέναντί του μια ανθρώπινη ιστορία.

