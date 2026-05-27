Jessye Norman (1945 – 2019): Ένα Παλάτι από Ήχο

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Μια Φωνή Δίχως Κατάταξη

Γεννημένη στην Augusta της Georgia το 1945, η Jessye Mae Norman υπήρξε ένα από τα πέντε παιδιά μιας εύπορης οικογένειας, στην οποία όλοι λίγο-πολύ ασχολούνταν ερασιτεχνικά τη μουσική.

Στα 7 της μόλις χρόνια η μικρή Jessye συμμετείχε στον πρώτο της μουσικό διαγωνισμό. Εκεί όμως, προσπαθώντας να τραγουδήσει τον θρησκευτικό ύμνο “God Will Take Care of You” («Ο Θεός θα σε φροντίσει») ξέχασε τα λόγια της κι έχασε το πρώτο βραβείο. «Ό θεός πράγματι με φρόντισε» θα έλεγε σε συνέντευξή της μετά από χρόνια, «γιατί εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που ξέχασα λόγια στη σκηνή».

Μια φωνή δίχως κατάταξη (ποτέ κανείς δεν την είπε μόνο υψίφωνο ή μόνο μεσόφωνο) η Jessye Norman έκανε την καριέρα μιας super star της όπερας. Στην προσπάθεια να περιγράψουν τη φωνή αυτής της τεράστιας ερμηνεύτριας, οι New York Times έγραψαν κάποτε: «… είναι μια φωνή μεγάλη, σαν ένα παλάτι από ήχο. Ανοίγει πόρτες σε απροσδόκητες εικόνες, μυστικά περάσματα, φωτεινά δωμάτια, σκοτεινές σπηλιές».

Αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, για τους ακροατές του Τρίτου η Jessye Norman θα γίνει «Μια Φωνή στον Καθρέφτη».

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho