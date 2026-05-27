Μαρίνα & Γιώργος: Δες τον κόσμο μου

Ακουστέ στο ERT εcho, από την Παρασκευή 29 Μαΐου, τα νέο επεισόδια της σειράς podcast “Future Soundwaves”.

Μοιράστηκαν τη γνώση για τα πιο σημαντικά Δ…. και φωτογραφικές μηχανές.

Με το βλέμμα και το φακό τους μετέτρεψαν Δύσκολες έννοιες στις πιο Δυνατές εικόνες.

Είναι η Μαρίνα και ο Γιώργος.

Είναι οι φωτογραφίες που έβγαλαν στο εργαστήριο “Δες τον Κόσμο μου” που διοργάνωσε για εφήβους το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Είναι κόσμος των Δικαιώματων τους, όπως τον καταλαβαίνουν- χωρίς φίλτρα.

* Στο podcast ακούγονται αποσπάσματα από τα τραγούδια Νυχτερίδες και Αντιγονιδών των ΛΕΞ& Bloody Hawk που επέλεξαν ο Γιώργος και η Μαρίνα

Έρευνα, Παραγωγή & Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Βοηθός παραγωγής: Διονυσία Μαρίνου

Ηχοληψία & Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Κωστόπουλος

Επιστημονική σύμβουλος: Ζηνοβία Βασιλειάδη, ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια

Εικονογράφηση: Εύα Γεράκη

Μουσική: Χρήστος Παπαδόπουλος

Future Soundwaves: Teen Talks

Η νέα σειρά podcast του ERT εcho που κάνει ακριβώς αυτό λέει: Ακούει τους εφήβους και τις ιστορίες τους.

Future Soundwaves: Teen Talks – ιστορίες νέων ανθρώπων, που φαντάζονται, ονειρεύονται και δημιουργούν. Μία νέα σειρά podcast της ΕΡΤ για τη ζωή των εφήβων -με τις δικές τους λέξεις και με τις δράσεις τους που δημιουργούν το δικό τους χώρο στον κόσμο.

Η σειρά υλοποιείται για την ΕΡΤ με την υποστήριξη του Radio Innovation Fund της EBU.