Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, παρουσιάζει τη Laufey σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το Studio 104 του Radio France. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 19:00.

Ο τρόπος με τον οποίο γεφυρώνει την jazz, την κλασική μουσική και τη σύγχρονη τραγουδοποιία, έχει αναδείξει τη Laufey σε μία από τις πιο ξεχωριστές νέες καλλιτέχνιδες της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τα τραγούδια της συνδυάζουν τη νοσταλγική ατμόσφαιρα των μεγάλων jazz ερμηνευτριών με μια σύγχρονη ευαισθησία, προσελκύοντας ένα ευρύ και πολυγενεακό κοινό.

Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε πραγματοποιήθηκε στο Studio 104 του Radio France στο Παρίσι, έναν χώρο με μακρά παράδοση στη φιλοξενία σημαντικών μουσικών παραγωγών. Εκεί, η ταλαντούχα τραγουδίστρια, συνθέτρια και πολυοργανίστρια παρουσιάζει ένα ακουστικό σόλο πρόγραμμα, όπου οι ποικίλες μουσικές της επιρροές συναντούν τις ονειρικές της μελωδίες. Μέσα από ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα εκφραστικό μουσικό περιβάλλον, η Laufey αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία της ως ερμηνεύτριας και δημιουργού, προσφέροντας μια ζεστή συναυλιακή εμπειρία.

Η συγκεκριμένη συναυλία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κανείς τον κόσμο της Laufey μέσα από μια ζωντανή ηχογράφηση που αποτυπώνει με ευαισθησία, αυθεντικότητα το καλλιτεχνικό της όραμα.

Στη συναυλία συμμετείχαν:

Laufey, φωνή, πιάνο, κιθάρα

Πρόγραμμα:

From the start

Lovesick

California and me

Valentine

Promise

Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση μέχρι και τις 24 Αυγούστου 2026, στις 19:00.

Info

EBU Live Sessions

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους

Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!