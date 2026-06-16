Λουκία Αποστολίδη: Όταν η τέχνη συναντά τη θεραπεία

Η ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια και δραματοθεραπεύτρια Λουκία Αποστολίδη είναι καλεσμένη στο podcast «Έλα λίγο πιο κοντά» σε μια συζήτηση για τη θεραπεία, την τέχνη και τις ιστορίες που διαμορφώνουν τη ζωή μας.

Ξεκινώντας από τον χώρο της κλασικής ψυχοθεραπείας, η Λουκία μιλά για τη σταδιακή της στροφή προς τη δραματοθεραπεία και για την ανακάλυψη ότι πολλές φορές υπάρχουν εμπειρίες, τραύματα και συναισθήματα που δεν χωρούν εύκολα στις λέξεις. Συζητάμε για τη στιγμή που κατάλαβε πως η φαντασία, η δημιουργία, το παιχνίδι και η τέχνη δεν αποτελούν απλώς συμπληρωματικά εργαλεία της θεραπείας, αλλά έναν διαφορετικό δρόμο προς την αλήθεια του ανθρώπου. Τι κάνει έναν άνθρωπο αυθεντικό και τι χρειάζεται να έχει ένας καλός θεραπευτής;

Μιλάμε για τη βαθιά ανάγκη όλων μας να αφηγηθούμε ξανά την ιστορία μας, για τους ρόλους που κληρονομούμε από την οικογένεια και την κοινωνία, αλλά και για τη δυνατότητα να γράψουμε νέα νοήματα για τον εαυτό μας.

Η συζήτηση στρέφεται ακόμη σε όσα την έχουν συγκινήσει μέσα από τη δουλειά της ως θεραπεύτρια: στις στιγμές που άνθρωποι βρίσκουν το θάρρος να συναντήσουν μια ξεχασμένη πλευρά του εαυτού τους, στις μικρές μετακινήσεις που αλλάζουν ολόκληρες ζωές και στην ανθρώπινη ικανότητα να ξανασηκώνεται ακόμη και μετά από βαθιές πληγές.

Με αφορμή και τη δημιουργία της «ΕΥΤΟΠΙΑΣ», ενός χώρου όπου η ψυχοθεραπεία συναντά την τέχνη και τη συλλογική εμπειρία, συζητάμε για το τι σημαίνει θεραπεία σήμερα, για τη σχέση δημιουργικότητας και ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά και για το πώς μπορούμε να ζούμε με περισσότερη φαντασία, ελευθερία και αλήθεια.

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