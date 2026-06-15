Σοκολάτα…σαν έργο τέχνης

Η εικαστικός, jewellery artist κ. Σοφία Ζαράρη και η Σοκολατοποιός που ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες κ. Μίνα Αποστολίδη είναι τα «Πρόσωπα της Εβδομάδας», στη Φωνή της Ελλάδας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου με την Σταυρούλα Καραλή.

Η κ. Σοφία Ζαράρη και η κ. Μίνα Αποστολίδη, οι δύο Ελληνίδες που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν διεθνώς μέσα από την τέχνη και το πάθος τους, συναντιούνται στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σε μια ξεχωριστή εκπομπή, αφιερωμένη στη δημιουργία, στην τέχνη και στη γυναικεία έκφραση.

Από τη μία, απρόσμενα υλικά όπως οστά, κρανία ζώων και φυσικά στοιχεία που μεταμορφώνονται σε έργα τέχνης, μεταμορφώνονται σε Al Zekra, που στα αραβικά σημαίνει ‘μνήμη’. Και από την άλλη, σοκολάτες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και γίνονται γαστρονομικές εμπειρίες, με τολμηρούς συνδυασμούς από την ελληνική γη, όπως το ελαιόλαδο, τα σύκα, τα βότανα και τα μυρωδικά.

Η εκπομπή φωτίζει τις προσωπικές διαδρομές, της κ. Αποστολίδη και της κ. Ζαράρη, τις δυσκολίες, τις διεθνείς διακρίσεις, αλλά και την ιστορία πίσω από δύο διαφορετικούς κόσμους που τελικά συναντιούνται στο πλαίσιο της τέχνης.

Οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν για το πώς η Θεσσαλονίκη, η Αμερική, το Ντουμπάι και οι Βρυξέλλες οδήγησαν τη Μίνα Αποστολίδη στη σοκολάτα. Και αντίστοιχα πώς η Σοφία Ζαράρη μετατρέπει «νεκρά» αλλά και η μη χρήσιμα υλικά σε σύγχρονη εικαστική αφήγηση, ενώνοντας την Αίγυπτο, την Κάσο και το Σουέζ.

Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής μας εκπομπής γίνεται συζήτηση και για την ιστορία της σοκολάτας και του κοσμήματος, εστιάζοντας στην πορεία τους μέσα στον χρόνο και τη σημασία τους σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εποχές.

Παρουσίαση – δημοσιογραφική επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Γιώργος Κωστόπουλος

Μετάδοση: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

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