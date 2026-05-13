Luigi Alva (1927 – 2025): Αρσενικό με Φωνή από Δαντέλα

Κάθε Παρασκευή στις 19:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Ένας «Ιταλός» από τις Άνδεις

Πριν από έναν χρόνο, στις 15 Μαΐου του 2025 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 98 ετών ο Περουβιανός τενόρος Luis Ernesto Alva y Talledo, γνωστός σε εμάς ως Luigi Alva.

Το γιατί το Ισπανικό “Luis” έγινε Ιταλικό “Luigi” αυτό έχει να κάνει εν πολλοίς τόσο με την Ιταλία, ως τόπο όπου ξεκίνησε την παγκόσμια καριέρα του ο καλλιτέχνης, όσο και με το Ιταλικό ρεπερτόριο που τον κέρδισε και το οποίο υπηρέτησε για δεκαετίες. Τραγούδησε Donizetti, Cimarosa, Verdi, Rossini, ήταν ο Κόμης Almaviva στην περίφημη ηχογράφηση του “Κουρέα” με τη Maria Callas το 1957, ενώ τεράστιο κεφάλαιο μέσα στο χρονικό των «δαντελένιων» ερμηνειών του, αποτελεί ο Mozart.

Θα επισκεφθεί αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου την εκπομπή μας, γεμίζοντας με τη Φωνή του τον Καθρέφτη μας.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Έρευνα – παραγωγή – παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho