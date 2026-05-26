Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 26.05.26, την Τετάρτη 27.05.26 και την Πέμπτη 28.05.26.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

, τα μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής. Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

, στο , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ κάθε Πέμπτη, στην εκπομπή ACCELERANDO, οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 26-05-2026 ώρα 20:10-21:55

Κλασικά Ηχογραφημένα

Βρετανία, Λονδίνο: Οι Τέσσερις Πιο Διάσημες Νότες της Μουσικής

Sir Antonio Pappano

Η επαναστατική δύναμη του Ludwig van Beethoven συναντά το καυστικό, ανατρεπτικό χιούμορ της σοβιετικής πρωτοπορίας σε μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου που διευθύνει ο Μουσικός της Διευθυντής, Sir Antonio Pappano.

Το 1945, το Σοβιετικό καθεστώς προσδοκούσε από τον Dmitri Shostakovich έναν μνημειώδη ύμνο για τη στρατιωτική ισχύ της χώρας. Αντί γι’ αυτό, ο συνθέτης παρέδωσε την σαρκαστική Ένατη Συμφωνία του. Στο ίδιο ανατρεπτικό πνεύμα, το 2ο Κοντσέρτο για Πιάνο του Sergei Prokofiev ορθώνεται ως ένα από τα πιο απαιτητικά και καθηλωτικά έργα του ρεπερτορίου, το οποίο ερμηνεύει ο κορυφαίος Νοτιοκορεάτης πιανίστας Seong-Jin Cho.

Η βραδιά κορυφώνεται με την 5η Συμφωνία του Ludwig van Beethoven . Εκεί όπου η Μοίρα χτυπά την πόρτα, ένα επαναστατικό αριστούργημα γεννιέται από το διάσημο μοτίβο που αποτελούν τέσσερις νότες.

Η συναυλία έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.

Seong-Jin Cho

Τετάρτη 27-05-2026 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Φιλοξενούμενος στο Δωμάτιο 432: Ο πιανίστας Jan Lisiecki.

Jan Lisiecki

Ο Καναδός δεξιοτέχνης Jan Lisiecki προσεγγίζει με τη δική του ξεχωριστή ερμηνευτική οξύτητα τα εμβληματικά 24 Πρελούδια του Fryderyk Chopin. Το έργο αποτελεί τον πυρήνα ενός ρεσιτάλ αφιερωμένου εξ ολοκλήρου σε αυτή τη μία και μοναδική μουσική φόρμα, μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι που περιλαμβάνει επίσης συνθέσεις των Bach, Rachmaninoff, Messiaen και άλλων.

Το Πρόγραμμα:

Frédéric Chopin

Πρελούδιο αρ. 15, έργο 28/15

Frédéric Chopin

Πρελούδιο αρ. 26, B. 86

Johann Sebastian Bach

Πρελούδιο αρ. 1, BWV 846, από το « Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο», Βιβλίο 1

Sergei Rachmaninoff

Πρελούδιο, αρ. 3 από τα «Δέκα Πρελούδια», έργο 23

Karol Szymanowski

Αποσπάσματα από τα «Εννέα Πρελούδια», έργο 1

Olivier Messiaen

Αποσπάσματα από τα «Πρελούδια»

Frédéric Chopin

Πρελούδιο Αρ. 25, έργο 45

Sergei Rachmaninoff

Πρελούδιο, έργο 3/2

Henryk Górecki

Αποσπάσματα από τα «Τέσσερα Πρελούδια», έργο 1

Johann Sebastian Bach

Πρελούδιο Αρ. 2, BWV 847

Sergei Rachmaninoff

Πρελούδιο, αρ. 5 από τα «Δέκα Πρελούδια», έργο 23

Frédéric Chopin

24 Πρελούδια, έργο 28

Πέμπτη 28-05-2026 ώρα 20:10- 21:55

Accelerando

Βρετανία, Λονδίνο: Μουσικό Ταξίδι Πέρα από τα Όρια του Γαλαξία

Dalia Stasevska

Τα πιο ταλαντούχα εφηβικά μουσικά ταλέντα της Βρετανίας μας προσκαλούν σε ένα ταξίδι πέρα από τα όρια του γαλαξία.

Η Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας, υπό τη διεύθυνση της Dalia Stasevska, φέρνει στη σκηνή φεγγάρια και μετεωρίτες, διαστημόπλοια, αστέρια και φωτόσπαθα.

Οι «Πλανήτες» του Gustav Holst αποκαλύπτονται με την μυστηριώδη ομορφιά του Ποσειδώνα και τον φλογερό ήχο του Δία, ενώ η μουσική του “Star Wars” του John Williams ξυπνά μνήμες επικών διαστημικών περιπετειών.

Στο πρόγραμμα προστίθεται και το έργο της βραβευμένης με Pulitzer Caroline Shaw, με τίτλο “The Observatory” εμπνευσμένο από την επιστημονική φαντασία, αλλά και από τις νυχτερινές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες.

Η συναυλία έγινε στις 09 Αυγούστου 2025

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/