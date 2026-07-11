Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στη “Δική μας Πόλη”

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 22:00-23:00, η εκπομπή “Η Δική μας Πόλη” της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τον Γιώτη Κιουρτσόγλου.

Ο πολύ σημαντικός Έλληνας μουσικός και συνθέτης στο ηλεκτρικό μπάσο μιλάει για τις συνεργασίες του με κορυφαίους μουσικούς της διεθνούς Τζαζ σκηνής αλλά και με αντίστοιχους Έλληνες σολίστες και ερμηνευτές. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει για τους Human Touch, το συγκρότημα που έχει διανύσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία, τον David Lynch και τον Σταύρο Λάντσια που μαζί με τον ίδιο έφτιαξαν μια πρωτοποριακή μουσική διαδρομή στον ελληνικό μουσικό χώρο.

Ο Γιώτης Κιουρτσόγλου θα αναφερθεί στα σημαντικά φεστιβάλ που παίζεται η τζαζ καθώς και στην ελληνική τζαζ σκηνή, στους παλαιότερους αλλά και τους νεότερους Έλληνες μουσικούς του είδους.

Θα μας πει ότι ζει μια ευτυχισμένη περίοδο παίζοντας με τον γιο του ενώ θα κάνει αναφορές στην αγάπη στον έρωτα, την φιλία, την ποίηση, τον κινηματογράφο, την ροκ μουσική και το ρεμπέτικο τραγούδι. Θα θυμηθεί ξεχωριστές στιγμές που έχει περάσει στην αγαπημένη του πόλη την Θεσσαλονίκη και στην ξεχωριστή δυνατή σχέση με τον Διονύση Σαββόπουλο.

Θα ακουστούν συνθέσεις του αλλά και μουσικά κομμάτια με τους Human Touch και με τις συνεργασίες του.

Συντονιστείτε!

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Ηχοληψία: Στεφανία Τσακίρη

Μετάδοση: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, 22:00 και σε επανάληψη: Τρίτη 14 Ιουλίου 5:00-6:00 το πρωί.



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