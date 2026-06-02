Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες Δίχως Σύνορα στο Τρίτο

Τα Μουσικά Ταξίδια σε Μοναδικές Συναυλίες μέσω της EBU μεταφέρουν και φέτος τους ακροατές του Τρίτου σε σπουδαίες μουσικές παραστάσεις, Τρίτη με Παρασκευή, κάθε βράδυ στις οκτώ και δέκα για δύο περίπου ώρες. Γι αυτήν την εβδομάδα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΣΥΝΟΡΑ την Τρίτη 02.06.26, την Τετάρτη 03.06.26, την Πέμπτη 04.06.26 και την Παρασκευή 05.06.2026.

Μια μοναδική μουσική περιήγηση στις αίθουσες του κόσμου ξεδιπλώνεται μέσα από τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα, συνδυάζοντας αρμονικά αξέχαστες στιγμές της συμφωνικής μουσικής και σύγχρονες τάσεις που διασχίζουν τον χρόνο και τα σύνορα.

Κάθε Τρίτη , τα ΚΛΑΣΙΚΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής.

, τα μας ταξιδεύουν στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, όπου σπουδαίοι μαέστροι και μεγάλες ορχήστρες υφαίνουν το ηχητικό τοπίο της παγκόσμιας κλασικής μουσικής. Τις Τετάρτες , στο ΔΩΜΑΤΙΟ 432 , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ

, στο , η μουσική δωματίου αναδεικνύεται με συνθέσεις από όλη την Ευρώπη, αποκαλύπτοντας την εντυπωσιακή ποικιλομορφία των ήχων και τη μαγεία των μικρών συνόλων, ενώ κάθε Πέμπτη , στην εκπομπή ACCELERANDO , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες.

, στην εκπομπή , οι ρυθμοί επιταχύνουν και η σύγχρονη μουσική βρίσκει τη θέση της, από τον 20ό αιώνα μέχρι τις πιο πρόσφατες καινοτομίες. Κλείνοντας αυτό το μουσικό ταξίδι την Παρασκευή, ο ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ μας μεταφέρει ξεχασμένες και διάσπαρτες ηχογραφήσεις, αφιερώματα και μουσικά «γράμματα» από την EBU, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε μοναδικές συναυλίες και φεστιβάλ από όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα για τις Συναυλίες Δίχως Σύνορα αυτής της Εβδομάδας:

Τρίτη 02-06-2026 ώρα 20:10-22:00

Κλασικά Ηχογραφημένα

Κοπεγχάγη: Ιστορική Βράβευση για το Κουαρτέτο Εγχόρδων της Δανίας

Danish String Quartet

Τέτοιες μέρες πριν από έναν χρόνο, στην καρδιά της Κοπεγχάγης, το Σκανδιναβικό ανοιξιάτικο φως αγκάλιαζε τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Δανίας για μια ιστορική στιγμή: Για πρώτη φορά στα χρονικά, το κορυφαίο Μουσικό Βραβείο Léonie Sonning απονεμήθηκε σε ολόκληρο σύνολο, το διάσημο Danish String Quartet.

Η μαγική αυτή βραδιά γίνεται απόψε ραδιοφωνική εμπειρία. Στο πρώτο μέρος, οι τέσσερις μουσικοί μάς παρασύρουν σε ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι από το μπαρόκ έως το σήμερα, ξετυλίγοντας τη δική τους 23ετή ιστορία βαθιάς φιλίας. Στο δεύτερο μέρος, συμπράττουν ως σολίστ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Κοριτσιών της Δανίας, υπό τους μαέστρους Charlotte Rowan και Adam Hickox, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και το καθηλωτικό “Absolute Jest” του John Adams.

Το Πρόγραμμα:

Η συναυλία έγινε στις 05 Ιουνίου του 2025.

Τετάρτη 03-06-2026 ώρα 20:10-22:00

Δωμάτιο 432

Φιλοξενούμενοι στο Δωμάτιο 432: Ο Jordi Savall και το Σύνολο Hespèrion XXI

«Fantasies, Battles and Dances»: Ένα ταξίδι στον χρόνο από την Αναγέννηση στο Μπαρόκ.

Jordi Savall

Ο Jordi Savall και οι Hespèrion XXI αναβιώνουν ξεχασμένα διαμάντια της μουσικής δωματίου από το 1550 έως το 1750. Από τον Dowland στον Bach, ο Καταλανός μετρ της βιόλας ντα γκάμπα παρουσιάζει τα ομορφότερα έργα της ύστερης Αναγέννησης και του Μπαρόκ, μέσα από ένα ακούραστο έργο έρευνας που ζωντανεύει με τρόπο μαγευτικό τον ήχο περασμένων αιώνων.

Πέμπτη 04-06-2026 ώρα 20:10- 22:00

Accelerando

Χορωδιακά Αριστουργήματα από τους BBC Singers

BBC Singers

Οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Owain Park ερμηνεύουν αριστουργήματα της χορωδιακής μουσικής που μιλούν για Πίστη, Ελπίδα και Ελευθερία.

Από τη μυστικιστική λάμψη του Britten και τη βαθιά συγκίνηση του έργου του Kidane για την εποχή της πανδημίας, έως την αντιπολεμική κραυγή του Poulenc και τη χρωματική πολυφωνία της Musgrave, ένα πρόγραμμα πλούσιο σε συναίσθημα και μουσική δύναμη.

Το Πρόγραμμα:

Η συναυλία έγινε στις 26 Ιουνίου 2025.

Παρασκευή 05-06-2026 ώρα 20:10-22:00

Αφηρημένος Ταχυδρόμος

Schubert & Bruckner με τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Ricardo Muti

Riccardo Muti

Η «Τραγική» Συμφωνία, η 4η D. 417 του Franz Schubert, γεμάτη πάθος και δραματικότητα, ανήκει στα νεανικά έργα του συνθέτη αλλά αποκαλύπτει ήδη το στίγμα της ιδιοφυΐας του. Στη Μεγάλη Λειτουργία Αρ. 3 του Anton Bruckner, η μουσική ανυψώνεται σε μια συγκλονιστική έκφραση πίστης και δέησης, συνδυάζοντας μεγαλείο και μυστικισμό.

Ying Fang

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης με τον Riccardo Muti δίνουν ζωή σε αυτά τα δύο αριστουργήματα, μαζί με τη σοπράνο Ying Fang, την κοντράλτο Wiebke Lehmkuhl, τον τενόρο Pavol Breslik, τον μπάσο William Thomas και τη Χορωδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης.

Wiebke Lehmkuhl

Η συναυλία έγινε στις 15 Αυγούστου 2025.

Pavol Breslik

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη

William Thomas

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | https://www.ertecho.gr/radio/trito/