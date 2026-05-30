Προτάσεις πολιτισμού για μικρά και μεγάλα παιδιά

Η Κόκκινη Σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη κερνάει μικρά και μεγάλα παιδιά, ένα σφηνάκι πολιτισμού και μια αφορμή για κουβέντα. Καθημερινά στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 στις 07:55.

Την εβδομάδα από 01 έως 05 Ιουνίου ακούμε:

🎈 Δευτέρα 01 Ιουνίου:

Η Κόκκινη Σβούρα αναζητά τις πιο δροσερές και δημιουργικές προτάσεις για παιδιά που θα περάσουν μέρος των διακοπών τους στην πόλη. Γι αυτό ακριβώς σήμερα μαθαίνει τα πάντα για την καλοκαιρινή κατασκήνωση τέχνης του Παιδικού Μουσείου Αθήνας.



🎈 Τρίτη 02 Ιουνίου:

Η Κόκκινη Σβούρα πάει Βιβλιοθήκη. Ανεβαίνει στο ράφι κα συναντά ένα δέντρο που ανήκει στην Οικογένεια Λεμονή. Το νέο βιβλίο του Πάνου Χριστοδούλου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

🎈 Τετάρτη 03 Ιουνίου:

Σε δύο ρόδες και στριφογυριστό πετάλι η Κόκκινη Σβούρα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου.

🎈 Πέμπτη 04 Ιουνίου:

Η Κόκκινη Σβούρα βουτά σε Υδάτινους Κόσμους και συναντά ψάρια που ζωγραφίζουν σαν το Μιρό και παιδιά που εμπνέονται από τον Καντίνσκι- στην καλοκαιρινή κατασκήνωση τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη& Ελίζας Γουλανδρή.

🎈 Παρασκευή 05 Ιουνίου:

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και η Κόκκινη Σβούρα λέει Μην τσιμπάς και μαθαίνει από τη WWF να προστατεύει τα ψάρια και το βυθό μας.

«Κόκκινη Σβούρα VI»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ιωάννα Νιαώτη

Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 7:55