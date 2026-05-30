Στις Πηγές της Γραφής και της Συνθετικής Δημιουργίας του Αυστριακού Συνθέτη

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Gustav Mahler (1860 – 1911)

Η εκπομπή του Τρίτου «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας» έχει παρουσιάσει αρκετά αφιερώματα στη μουσική και τη ζωή του Gustav Mahler, ενός από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς της ιστορίας της μουσικής.

Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Θα πλησιάσουμε στις συνθετικές πηγές και τις πηγές έμπνευσης. Εκεί που γεννιούνται οι ιδέες και μετά η μουσική κτίζεται με την τεχνική του δημιουργού, εκεί που τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά από ότι τα ακούμε στην ορχήστρα.

Και ίσως έτσι, κατανοήσουμε κάτι από την συνθετική διαδικασία.

Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν αυτό το πενθήμερο, κάποια μέρη από τις συμφωνίες του Gustav Mahler στην γραφή – διασκευή τους για το πιάνο, έτσι δηλαδή όπως θα τις σχεδίαζε ο συνθέτης – και κατόπιν την αυθεντική μεταφορά τους στην ορχήστρα. Ακούγοντας τις δύο εκδοχές δίπλα – δίπλα, θα είστε σε θέση να συνειδητοποιήσετε πόσο άμεση η μη άμεση είναι η μεταφορά μιας συγκεκριμένης ιδέας στην ορχήστρα, πόσο εμπλουτισμένη ή όχι ενορχηστρωτικά, πόσο απλή στη μεταφορά της στο ορχηστρικό σύνολο, αλλά και πόσο ενδιαφέρουσα – ή μη – μπορεί να είναι μία πρώτη ιδέα στο πιάνο.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης

Εβδομάδα 01- 05 Ιουνίου 2026, ώρα 15:00 – 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho