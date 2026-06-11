Μνήμη Κυριακου Σφέτσα (1945 – 2026)

Η εκπομπή «Εγνατία Οδός», ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο ένα εκτενές αφιέρωμα στον αείμνηστο συνθέτη, πιανίστα, αρχιμουσικό και επί σειρά ετών Διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ, Κυριάκο Σφέτσα, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την εκδημία του.

Κυριάκος Σφέτσας (1945 – 2026)

Μεγάλη τιμή για την εκπομπή αποτελεί η παρουσία στο στούντιο του αδελφού του, Χρήστου Σφέτσα, διακεκριμένου μουσικού, ο οποίος μιλά με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον άνθρωπο Κυριάκο Σφέτσα, τον αδελφό που τον μύησε στον κόσμο της μουσικής, αλλά και για τον σπουδαίο δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελληνική μουσική.

Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, άγνωστες ιστορίες, σπάνιες αναφορές και πλούσιο μουσικό υλικό, φωτίζονται σημαντικές στιγμές από τη ζωή και την πορεία ενός κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, του οποίου το έργο εκτείνεται από τη συμφωνική μουσική και τη μουσική δωματίου έως τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη σύγχρονη δημιουργία.

Μια εκ βαθέων συζήτηση για τον Κυριάκο Σφέτσα, τον άνθρωπο, τον καλλιτέχνη και τον οραματιστή δημιουργό, που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη μουσική παρακαταθήκη.

Χρήστος Σφέτσας

Infο

«Εγνατία Οδός»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Γιώργος Ντόβολος

Σαββατοκύριακο 06 – 07 Ιουνίου 2026, 07:00

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