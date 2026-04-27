Ναπολέων Σουκατζίδης: Μια Λεηλατημένη Ζωή

Ο Σπύρος Τζόκας, πανεπιστημιακός, συγγραφέας και πρώην δήμαρχος Καισαριανής είναι καλεσμένος στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στις 22.00 ώρα Ελλάδας.

Ο συγγραφέας των βιβλίων «Ο Κύκλος των Μάταιων Πράξεων» (Εκδόσεις Εύμαρος) και «Ένα μεγάλο βράδυ» (Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή) μιλά στην εκπομπή για τη ζωή του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, από τα παιδικά του χρόνια στη Μικρά Ασία έως την εκτέλεσή του από τους Γερμανούς, την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή.

Μορφωμένος και πολύγλωσσος, ο Σουκατζίδης υπήρξε ενεργό μέλος του εργατικού και πολιτικού κινήματος της εποχής του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τζόκας, έζησε «μια λεηλατημένη ζωή», μια πορεία σημαδεμένη από διωγμούς, προσφυγιά, φυλακίσεις και εξορίες, που κατέληξε στην εκτέλεσή του σε ηλικία 35 ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή του Σουκατζίδη, να μην εξαιρεθεί από την εκτέλεση. Αν και, ως διερμηνέας, είχε αυτή τη δυνατότητα, αρνήθηκε να αντικατασταθεί από άλλον κρατούμενο, επιλέγοντας να παραμείνει στο πλευρό των 199 συντρόφων του μέχρι το τέλος.

Ο κ. Τζόκας μας μιλά και για το τελευταίο βράδυ στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, που μετατράπηκε σε ένα βράδυ γλεντιού, καθώς και σε όσα εκτυλίχθηκαν μετά την εκτέλεση, στους δρόμους της Καισαριανής.

Παράλληλα, ο ιστορικός και συγγραφέας προχωρά και σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το τι συνέβη μετά την εκτέλεση των 200, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της δραματικής Πρωτομαγιάς του 1944, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Παραγωγή - Δημοσιογραφική επιμέλεια - παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία: Γιώργος Κωστόπουλος

Μετάδοση: Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

