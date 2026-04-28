Ο Γιάννης Τσαρούχης «Επιστρέφει» Ψηφιακά στο ERT εcho

Μετά την εξαιρετική απήχηση που γνώρισε η ραδιοφωνική μετάδοση από τη συχνότητα του Τρίτου Προγράμματος, η εμβληματική σειρά 10 επεισοδίων με τη φωνή του Γιάννη Τσαρούχη είναι πλέον διαθέσιμη στο σύνολό της για on-demand ακρόαση στην ψηφιακή πλατφόρμα ERT εcho, μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Πρόκειται για μια σπάνια «πνευματική ανασκαφή» που φέρνει στο φως το σεμινάριο με τίτλο «Ιστορία Τέχνης: Ελληνική Ζωγραφική, Ανατολή και Δύση». Οι διαλέξεις παραδόθηκαν από τον μεγάλο δημιουργό τον Ιούλιο του 1981 στη Βιβλιοθήκη της Χίου, κατόπιν πρόσκλησης του Ιωνικού Κέντρου.

Η ιστορική αυτή καταγραφή οφείλεται στην πρωτοβουλία του τότε διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος, Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος έπεισε τον Γιάννη Τσαρούχη να επιτρέψει για πρώτη φορά τη μαγνητοφώνηση των λεγομένων του. Οι μπομπίνες παρέμειναν στα ράφια των αρχείων της ΕΡΤ για 44 χρόνια, μέχρι την ανάσυρση και ψηφιοποίησή τους το καλοκαίρι του 2024, με αφορμή τα 70 χρόνια λειτουργίας του σταθμού.

Η σειρά διατρέχει την περιπέτεια της εικόνας που διαμόρφωσε την Ελληνική οπτική συνείδηση:

Απαρχές και Κλασική Τέχνη: Από τη Μινωική και Μυκηναϊκή ζωγραφική στην Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο. Εξετάζονται η Μεταφυσική της Τετραχρωμίας , τα ευρήματα της Βεργίνας , και η αινιγματική απουσία του πορτραίτου .

Η σειρά αποτελεί έναν πραγματικό πολιτιστικό θησαυρό, καθώς ο Γιάννης Τσαρούχης δεν υπήρξε μόνο κορυφαίος ζωγράφος, αλλά και ένας από τους πιο οξυδερκείς στοχαστές του Ελληνικού 20ού αιώνα. Με λόγο χειμαρρώδη, πηγαίο χιούμορ και συγκλονιστική ακρίβεια μοιράζεται τα μυστικά της τέχνης του, εξετάζοντας τη ζωγραφική ως έναν οργανικό καθρέφτη της κοινωνίας.

Το γεγονός ότι το σεμινάριο είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTecho (https://www.ertecho.gr/radio/trito/show/giannis-tsarouxis-mathimata-zois-kai-texnis/) προσφέρει στον ακροατή μια σπάνια ευκαιρία:

Να ακούσει τον Τσαρούχη να αναλύει τη ζωγραφική όχι ακαδημαϊκά, αλλά ως βίωμα , γεφυρώνοντας την Ελληνική λαϊκή παράδοση με τη Δυτική τέχνη.

INFO

Γιάννης Τσαρούχης: Μαθήματα Ζωής και Τέχνης

Επιμέλεια, κείμενα και παρουσίαση για το Τρίτο Πρόγραμμα: Μαρία Χατζάρα

Επιμέλεια ήχου: Τάσος Μπακασιέτας

Αρχειακή έρευνα: Χρυσάνθη Κλωνή

Ψηφιοποίηση: Μαργαρίτα Κοσμά

Παραγωγή: Τρίτο Πρόγραμμα 2026

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

Κλασικά, Τρίτο