[νέα εκπομπή] Διπλό Ταμπλό, με τον Ηλία Μήτσιο

Το «Διπλό Ταμπλό» είναι η νέα εκπομπή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων που εστιάζει στα ζητήματα που διαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο και απασχολούν την κοινωνία μας. Μακριά από τον θόρυβο των επιφανειακών αντιπαραθέσεων, η εκπομπή αναζητά την ουσία των πραγμάτων μέσα από τον τεκμηριωμένο διάλογο.



Σε κάθε επεισόδιο, ένα διαφορετικό θέμα. Πάντα δύο καλεσμένοι, δύο αντίρροπες οπτικές. Άνθρωποι της επιστήμης, των γραμμάτων και της δημόσιας ζωής προσεγγίζουν την ίδια πραγματικότητα από δύο διαφορετικές αφετηρίες.



Γιατί η κοινωνία παίζει πάντα… σε «Διπλό Ταμπλό»



#Premiera Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026, στις 11:00, και κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα, μέσα από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και online στο ERTεcho.

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη για on demand ακρόαση στο ERTεcho.



Επεισόδιο 01: Γιατί τόση βία γύρω μας;

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, ανοίγουμε ένα μεγάλο και δύσκολο θέμα που ανησυχεί όλους: την έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας στην κοινωνία μας. Για να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει και πώς φτάσαμε ως εδώ, συζητάμε το θέμα μέσα από δύο τελείως διαφορετικές, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ματιές:

Από την πλευρά της Ηθικής Φιλοσοφίας: Ο Κωνσταντίνος Πέτσιος (Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) πιάνει το νήμα από την πλευρά των αξιών μας, εξετάζοντας πώς οι ρωγμές στον κοινωνικό μας ιστό επιτρέπουν στη βία να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας.

Από την πλευρά της Εγκληματολογίας: Ο Άγγελος Τσιγκρής (Διδάκτωρ Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Δικηγόρος Αθηνών) μας βοηθά να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εγκλήματος και το πώς μπορούμε να το προλάβουμε.





ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ηλίας Μήτσιος

ΗΧΟΛΗΨΙΑ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Άντα Κωσταδήμα & Αργύρης Κλιμαντήρης

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Παναγιώτης Τζόκας

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